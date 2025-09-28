GNW-News: Founders Fund und Sequoia unterstützen brasilianisches KI-Startup Enter mit einer Bewertung von 350 Millionen Dollar und setzen auf den schwierigst...
^SÃO PAULO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Brasilien gibt es fast 80
Millionen aktive Rechtsstreitigkeiten - achtmal so viele wie in den USA -, wobei
allein Arbeitsrechtsklagen die Unternehmen jährlich Milliarden von Dollar
kosten. Kostenlose digitale Einreichungen haben eine Lawine von
Verbraucherklagen gegen Banken, Einzelhändler und Fluggesellschaften ausgelöst,
die anderswo durch regulären Kundensupport gelöst würden.
In dieser Situation wurde Mateus Costa-Ribeiro mit 18 Jahren Brasiliens jüngster
praktizierender Anwalt. Er hat einen Abschluss der Harvard Law School, bestand
mit 20 Jahren die Anwaltsprüfung in New York und brach sein Vollstipendium für
einen MBA an der Stanford University ab, um Enter zu gründen, eine KI-Plattform,
die Unternehmen bei der Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten in großem Umfang
unterstützt. Diese Konvergenz von Gründer und Problem hat nun die Silicon-
Valley-Investoren Founders Fund und Sequoia zurück nach Brasilien gelockt, um
gemeinsam die Serie-A-Finanzierung von Enter in Höhe von 35 Millionen US-Dollar
bei einer Bewertung von 350 Millionen US-Dollar zu leiten - die bislang größte
Investition in ein KI-fokussiertes Unternehmen in Lateinamerika.
Mateus Costa-Ribeiro gründete Enter gemeinsam mit Michael Mac-Vicar, dem
ehemaligen CTO von Wildlife Studios, und Henrique Vaz, einem Kollegen aus
Harvard, der sich bei Wildlife vom Praktikanten zum CMO hocharbeitete, bevor er
die Produktleitung bei Enter übernahm.
?Wir haben eine Plattform aufgebaut, die den größten Unternehmen Lateinamerikas
bereits jetzt direkte Kosteneinsparungen ermöglicht. Die Lösung des Problems in
Brasilien, dem komplexesten rechtlichen Ökosystem der Welt, beweist, dass unsere
Technologie global skalierbar ist", so Mateus Costa-Ribeiro.
Die KI-Agenten von Enter unterstützen Anwälte während des gesamten Lebenszyklus
eines Rechtsstreits: Fallaufnahme, Betrugserkennung, Vergleichsempfehlungen,
Ausarbeitung von Verteidigungsstrategien und Auslegung von Urteilen. Menschliche
Anwälte überprüfen und verfeinern die Ergebnisse der KI und erzielen so
schnellere und bessere Ergebnisse.
?Enter hat das Potenzial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der
juristischen KI zu werden, geleitet von einem Gründer, der eine tiefe
persönliche Verbindung zur Branche hat", erklärt Matias Van Thienen, Partner bei
Founders Fund.?Übermäßige Rechtsstreitigkeiten sind in Brasilien ein
dringenderes Problem als anderswo, und der vertikal integrierte Ansatz von Enter
löst nicht nur die Probleme von Unternehmen, sondern mindert auch eine
systemische Belastung für die Wirtschaft."
Allein im Jahr 2025 rechnet Enter mit mehr als 250.000 neuen Fällen - eine Zahl,
die, um es in Relation zu setzen, fast doppelt so hoch ist wie die Anzahl der
jährlich in Japan eingereichten Zivilklagen. Die Auswirkungen sind greifbar:
höhere Gewinnquoten vor Gericht und Einsparungen in Millionenhöhe für die
Unternehmen, die auf die Plattform setzen. Zu den Kunden zählen Brasiliens
größte Banken wie Itaú und Santander, Einzelhandelsriesen wie Mercado Livre und
weltweit führende Technologieunternehmen wie Nubank und Airbnb.
Die Bearbeitung zahlreicher Verbraucherklagen ist nur der erste Schritt. Enter
erweitert sein Tätigkeitsfeld nun auf komplexe Arbeitsrechtsstreitigkeiten und
entwickelt prädiktive KI, um die wirksamsten Beweise, Präzedenzfälle und
Argumente zu empfehlen und definiert damit neu, wie KI die Rechtsstrategie
prägt.
?Enter geht ein kritisches Problem in einem großen Markt an und verschafft sich
damit einen starken Einstiegspunkt, um das führende Unternehmen für Enterprise-
KI in Lateinamerika zu werden. Die weitreichenden Auswirkungen könnten dazu
beitragen, die Geschäftslandschaft der Region neu zu gestalten und das
Wirtschaftswachstum anzukurbeln", so Konstantine Buhler, Partner bei Sequoia
Capital.
Diese Finanzierungsrunde ist ein entscheidender Schritt, um neu zu definieren,
wie lateinamerikanische Unternehmen mit KI ihre Produktivität steigern und
sowohl Effizienz als auch Rechtssicherheit in großem Maßstab fördern können.
