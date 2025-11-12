GNW-News: JETOUR Media Alliance Tech Tour 2025 erfolgreich abgeschlossen
^WUHU, China, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die JETOUR Media Alliance (JMA)
Tech Tour 2025 wurde erfolgreich in Wuhu, Provinz Anhui, abgeschlossen. Im
Rahmen der Veranstaltung kamen Vertreter führender Automobilmedien aus aller
Welt am Hauptsitz von JETOUR zusammen. Die Teilnehmer erhielten durch
verschiedene Technologievorstellungen, Workshops und Testfahrten einen
systematischen Einblick in die neuesten Entwicklungen von JETOUR im Bereich der
neuen Energie- und Hybrid-Offroad-Technologien sowie in die globale Strategie
des Unternehmens.
Demonstration technischer Stärke: Die GAIA-Architektur definiert die nächste
Generation hybrider Offroad-Fahrzeuge
Ein zentraler Bestandteil der Tech Tour war eine umfassende Präsentation der
GAIA-Architektur. Diese Architektur beinhaltet vier Kernmodule - die GAIA-
Plattform, das GAIA-Cockpit, den GAIA-Piloten und GAIA Travel(+) - und wurde
entwickelt, um den Anforderungen der neuen Energie-Ära an die Geländegängigkeit
gerecht zu werden.
Der G700, ein geländegängiger Premium-Hybrid-Offroad-SUV, der auf der GAIA-
Architektur basiert, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Während der ersten weltweiten Testfahrt für Medienvertreter fand der G700
aufgrund seiner robusten Leistungsentfaltung und intelligenten Steuerungssysteme
breite Anerkennung und demonstrierte damit eindrucksvoll die technische
Kompetenz und das Markenbewusstsein von JETOUR im Premium-Hybrid-Offroad-
Segment.
Verstärkung der globalen Stimmen: JMA vertieft Zusammenarbeit
Die Tech Tour war auch ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit
innerhalb der JETOUR Media Alliance (JMA). Während der Veranstaltung
organisierte JETOUR mehrere Workshops für einen intensiven Austausch mit den
globalen Medien.
Dank des Zusammenspiels von Seminaren und praktischen Erfahrungen konnten die
Gäste ein intuitiveres Verständnis für die technische Roadmap und die
strategische Ausrichtung von JETOUR im Bereich der Hybrid-Geländewagen gewinnen.
Laut zahlreicher Teilnehmer bietet der G700 eine außergewöhnliche Balance
zwischen Leistung, Intelligenz und Effizienz, was seine starke
Wettbewerbsfähigkeit in Märkten wie dem Nahen Osten und Afrika unterstreicht, wo
große Reichweite und überlegene Geländegängigkeit von entscheidender Bedeutung
sind. Medienvertreter aus Saudi-Arabien, Ägypten und Chile teilten ebenfalls
wertvolles Feedback lokaler Nutzer zu Geländegängigkeit, Reichweite und
intelligenten Funktionen und lieferten damit wichtige Erkenntnisse für die
weitere Produktoptimierung und Globalisierung von JETOUR.
Medien-Workshop zur zukünftigen hybriden Offroad-Mobilität
Mit der bevorstehenden weltweiten Markteinführung des G700 treibt JETOUR seine
Vision voran, die weltweit führende Marke für Hybrid-Geländewagen zu werden. Die
Marke wird durch ein globales?6+N"-Forschungs- und Entwicklungssystem und ein
Team von 4.000 innovativen Mitarbeitern unterstützt und ist mittlerweile in 91
Ländern und Regionen mit 8 Tochtergesellschaften im Ausland vertreten. Damit
stärkt sie ihr globales Netzwerk und definiert weltweit neue Standards für
Hybrid-Geländewagen.
Kontakt:
JETOUR Auto
Weitong Liu
liuweitong@mychery.com
https://www.jetour.com.cn/ Â°