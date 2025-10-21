GNW-News: KFSHRC führt weltweit erste robotergestützte intrakranielle Tumorresektion durch ... Eine neue Ära in der Neurochirurgie
^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad hat erfolgreich die
weltweit erste robotergestützte Resektion eines intrakraniellen Tumors
durchgeführt - ein historischer Quantensprung für die robotergestützte Medizin,
der einen neuen globalen Standard für Präzision und Genesung in der
Neurochirurgie setzt.
Der Eingriff wurde an einem 68-jährigen Patienten durchgeführt, der unter
starken Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen litt. Dabei wurde ein 4,5
Zentimeter großer Hirntumor mithilfe von Roboterarmen entfernt. Der Patient
konnte bereits nach 24 Stunden bei vollem Bewusstsein entlassen werden - eine im
Vergleich zu herkömmlichen neurochirurgischen Eingriffen fast viermal schnellere
Genesungszeit.
Laut Klinikleitung trug die robotergestützte Tumorresektion dazu bei, das
Operationstrauma zu minimieren und die Genesung zu beschleunigen. Laut Dr.
Homoud Aldahash, Spezialist für Schädelbasistumoren am KFSHRC, der die Operation
durchführte, ermöglichte das Robotersystem herausragende Präzision und Kontrolle
und versetzte die Chirurgen in die Lage, kritische neurovaskuläre Strukturen mit
einem hohen Maß an Sicherheit zu navigieren.?Die Tatsache, dass der Patient
noch am selben Tag bei vollem Bewusstsein und ohne Komplikationen entlassen
werden konnte, stellt einen neuen innovativen Maßstab in der Neurochirurgie
dar", fügte er hinzu.
Bei der einstündigen Operation kamen über ein optisches 3D-System gesteuerte
Roboterarme zum Einsatz, die den Chirurgen eine klare und vergrößerte
Darstellung des Gehirns boten. Die Anwendung fortschrittlicher bildgestützter
Navigationstechnologie gewährleistete die präzise Entfernung des Tumors unter
Schonung lebenswichtiger Bereiche des Gehirns.
Dr. Majid Alfayyadh, CEO des KFSHRC, verknüpfte diesen Meilenstein mit dem
gegenwärtigen Entwicklungskurs des Krankenhauses.?Diese Errungenschaft ist
Ausdruck für die wachsende Bedeutung, die das KFSHRC bei der Gestaltung der
Zukunft der globalen Medizin einnimmt", sagte er.?Sie steht in perfektem
Einklang mit unserer Vision, wonach Innovation und patientenorientierte
Versorgung die Zukunft des Gesundheitswesens bestimmen."
Bis zur Einführung der robotergestützten Neurochirurgie mussten ähnliche
Eingriffe manuell unter einem Operationsmikroskop durchgeführt werden, wobei
eine ruhige Hand und ein gutes Auge für die Präzision entscheidend waren.
Inzwischen bieten Robotersysteme eine verbesserte Instrumentenstabilität,
Tremorfiltration sowie eine hervorragende Visualisierung und definieren damit
die globalen Standards für Sicherheit und Präzision in der neurochirurgischen
Versorgung neu.
Dieser wegweisende Eingriff ist ein weiterer Meilenstein in der
Erfolgsgeschichte des KFSHRC im Bereich der robotergestützten Chirurgie. So
wurden hier bereits die weltweit ersten robotergestützten Herztransplantationen
und Lebertransplantationen durchgeführt, was dem KFSHRC internationale
Anerkennung einbrachte und seine Position als eines der weltweit führenden
Zentren für robotergestützte und minimalinvasive Chirurgie festigte.
Da Automatisierung und präzisionsgeführte Chirurgie weltweit Einzug in die
Gesundheitssysteme halten, ist der jüngste Erfolg des KFSHRC eine Bestätigung
dafür, dass sich das Zentrum zu einem globalen Vorreiter für medizinische
Innovationen der nächsten Generation entwickelt hat.
Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Afrika und auf Platz
15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit eingestuft.
Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im
Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den?World's Best Hospitals
2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best Specialized Hospitals 2026"
aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum für
innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.
