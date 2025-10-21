GNW-News: KFSHRC führt weltweit erste robotergestützte intrakranielle Tumorresektion durch ... Eine neue Ära in der Neurochirurgie

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad hat erfolgreich die

weltweit erste robotergestützte Resektion eines intrakraniellen Tumors

durchgeführt - ein historischer Quantensprung für die robotergestützte Medizin,

der einen neuen globalen Standard für Präzision und Genesung in der

Neurochirurgie setzt.

Der Eingriff wurde an einem 68-jährigen Patienten durchgeführt, der unter

starken Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen litt. Dabei wurde ein 4,5

Zentimeter großer Hirntumor mithilfe von Roboterarmen entfernt. Der Patient

konnte bereits nach 24 Stunden bei vollem Bewusstsein entlassen werden - eine im

Vergleich zu herkömmlichen neurochirurgischen Eingriffen fast viermal schnellere

Genesungszeit.

Laut Klinikleitung trug die robotergestützte Tumorresektion dazu bei, das

Operationstrauma zu minimieren und die Genesung zu beschleunigen. Laut Dr.

Homoud Aldahash, Spezialist für Schädelbasistumoren am KFSHRC, der die Operation

durchführte, ermöglichte das Robotersystem herausragende Präzision und Kontrolle

und versetzte die Chirurgen in die Lage, kritische neurovaskuläre Strukturen mit

einem hohen Maß an Sicherheit zu navigieren.?Die Tatsache, dass der Patient

noch am selben Tag bei vollem Bewusstsein und ohne Komplikationen entlassen

werden konnte, stellt einen neuen innovativen Maßstab in der Neurochirurgie

dar", fügte er hinzu.

Bei der einstündigen Operation kamen über ein optisches 3D-System gesteuerte

Roboterarme zum Einsatz, die den Chirurgen eine klare und vergrößerte

Darstellung des Gehirns boten. Die Anwendung fortschrittlicher bildgestützter

Navigationstechnologie gewährleistete die präzise Entfernung des Tumors unter

Schonung lebenswichtiger Bereiche des Gehirns.

Dr. Majid Alfayyadh, CEO des KFSHRC, verknüpfte diesen Meilenstein mit dem

gegenwärtigen Entwicklungskurs des Krankenhauses.?Diese Errungenschaft ist

Ausdruck für die wachsende Bedeutung, die das KFSHRC bei der Gestaltung der

Zukunft der globalen Medizin einnimmt", sagte er.?Sie steht in perfektem

Einklang mit unserer Vision, wonach Innovation und patientenorientierte

Versorgung die Zukunft des Gesundheitswesens bestimmen."

Bis zur Einführung der robotergestützten Neurochirurgie mussten ähnliche

Eingriffe manuell unter einem Operationsmikroskop durchgeführt werden, wobei

eine ruhige Hand und ein gutes Auge für die Präzision entscheidend waren.

Inzwischen bieten Robotersysteme eine verbesserte Instrumentenstabilität,

Tremorfiltration sowie eine hervorragende Visualisierung und definieren damit

die globalen Standards für Sicherheit und Präzision in der neurochirurgischen

Versorgung neu.

Dieser wegweisende Eingriff ist ein weiterer Meilenstein in der

Erfolgsgeschichte des KFSHRC im Bereich der robotergestützten Chirurgie. So

wurden hier bereits die weltweit ersten robotergestützten Herztransplantationen

und Lebertransplantationen durchgeführt, was dem KFSHRC internationale

Anerkennung einbrachte und seine Position als eines der weltweit führenden

Zentren für robotergestützte und minimalinvasive Chirurgie festigte.

Da Automatisierung und präzisionsgeführte Chirurgie weltweit Einzug in die

Gesundheitssysteme halten, ist der jüngste Erfolg des KFSHRC eine Bestätigung

dafür, dass sich das Zentrum zu einem globalen Vorreiter für medizinische

Innovationen der nächsten Generation entwickelt hat.

Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Afrika und auf Platz

15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit eingestuft.

Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im

Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den?World's Best Hospitals

2025",?Best Smart Hospitals 2026" und?Best Specialized Hospitals 2026"

aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum für

innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie

unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4495d12-92e9-453b-

b120-96250b6903e5

