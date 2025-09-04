GNW-News: Mavenir nimmt ein mandantenfähiges, konvergentes Abrechnungssystem für den karibischen Betreiber SETAR in Betrieb

^RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von

Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, gibt heute die erfolgreiche

Fertigstellung und Inbetriebnahme seines Converged Charging System (CCS) für

SETAR bekannt, den führenden Full-Service-Telekommunikationsanbieter auf der

Karibikinsel Aruba. Das cloudnative Multi-Tenant-CCS unterstützt den Betrieb von

SETAR N.V. in Aruba und ermöglicht es SETAR, eine?Charging as a Service"-Lösung

für den Mobilfunkbetreiber KLA auf der Nachbarinsel Bonaire anzubieten.

Das zentralisierte System basiert auf der Digital Enablement (MDE)-Lösung von

Mavenir (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/mavenir-digital-enablement-

bss/) und ersetzt die bisherige, inselspezifische Ladeinfrastruktur von SETAR

durch ein einheitliches Multi-Tenancy-System. Das offene und interoperable

System, das auf einer vollständig containerisierten Architektur basiert, wird in

Aruba gehostet und ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Investitions- und

Betriebskosten, indem es die Echtzeit-Abrechnungs- und

Rechnungsstellungsprozesse rationalisiert und vereinfacht. SETAR wird außerdem

von erheblich reduzierten Hardware- und Wartungskosten profitieren, da

Änderungen für die Systeme beider Inseln automatisch synchronisiert werden.

Das neue Abrechnungssystem bietet nun Echtzeit-Online- und Offline-

Abrechnungsfunktionen für das gesamte Portfolio an Prepaid- und Postpaid-

Angeboten von SETAR in Aruba und Bonaire über ein einziges, konvergentes System.

Dieses transformative Upgrade ermöglicht es SETAR, seinen Abonnenten mühelos

digitale Produktpakete anzubieten und gewährleistet die Bereitschaft für

Mobilfunknetze der nächsten Generation, während der Betreiber seine

Netzwerktransformation in der Karibik fortsetzt.

Dieses vielschichtige Modernisierungs- und Transformationsprogramm wurde von

Mavenir mithilfe schneller und agiler Methoden zur kontinuierlichen

Bereitstellung reibungslos umgesetzt. Das Team von Mavenir standardisierte und

optimierte die vorhandenen Datensätze von SETAR und lieferte die Software

termingerecht an die Labore des Unternehmens, wo sie umfassenden Tests

unterzogen wurde. Dadurch konnte der Betreiber nahtlos vom bisherigen Prepaid-

Abrechnungssystem umsteigen und mit voller Zuversicht und Kontrolle über die

Produktivität und Leistung der neuen Lösung starten, während gleichzeitig die

Geschäftskontinuität gewährleistet wurde. Das System wird in einer aktiv-aktiv,

georedundanten Konfiguration über zwei Rechenzentren hinweg eingesetzt, wodurch

eine hohe Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und nahtlose Failover-Funktionen

gewährleistet werden.

Roland Croes, CEO von SETAR, erklärte:?Unsere langfristige Partnerschaft mit

Mavenir verschafft uns einen maximalen Vorteil in der Konnektivitätslandschaft

der nächsten Generation in der Karibik. Diese entscheidende Umstellung auf eine

einheitliche Abrechnung für unsere Prepaid- und Postpaid-Dienste ermöglicht es

uns nun, unseren Kunden auf den Inseln Aruba und Bonaire sofort innovative und

personalisierte digitale Dienste anzubieten. Für SETAR ist Mavenir weiterhin ein

strategischer Wegbereiter für Geschäftswachstum und Servicequalität in der

schnelllebigen Welt der digitalen Dienste.

Mavenir ist ein langjähriger und bewährter Technologiepartner von SETAR und hat

dessen Netzwerkkapazitäten bereits mit Messaging-Infrastruktur,

fortschrittlichen Messaging-Sicherheits- und Routing-Lösungen erweitert. SETAR

ist nun in der Lage, die offenen APIs von Mavenir innerhalb der MDE-Plattform zu

nutzen, sodass der Betreiber nahtlos neue Produkte und Dienste hinzufügen kann,

die automatisch in das neue Abrechnungssystem integriert werden. Dies erfolgt

mit vollständiger Transparenz und ohne dass eine Umschulung des

Kundenmanagements auf der operativen Seite erforderlich ist.

Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Digital Business

Enablement bei Mavenir, fügte hinzu:?Diese wichtige architektonische

Weiterentwicklung der vollständig containerisierten MDE-Plattform von Mavenir

bietet unseren Kunden bereits jetzt bahnbrechende Effizienz- und

Monetarisierungsmöglichkeiten und ermöglicht die schnelle und digitale

Einführung innovativer neuer Dienste über eine zentralisierte Infrastruktur.

Durch den Wechsel von dedizierter Hardware vor Ort zu einer speziell für die

Cloud entwickelten Abrechnungslösung kann SETAR nun neue Produkte schnell und

einfach durch Konfiguration anstatt durch Hardcoding einrichten. Die reduzierte

Komplexität, die verbesserte betriebliche Effizienz und die verkürzte

Markteinführungszeit haben die Marktführerschaft und Zukunftsfähigkeit von SETAR

gestärkt und den Abonnenten in Aruba und Bonaire einen zusätzlichen Mehrwert und

ein reichhaltigeres digitales Erlebnis geboten."

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen

Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern

ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und

programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter

Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für

Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und

beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über

300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der

weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

