GNW-News: Mavenir nimmt ein mandantenfähiges, konvergentes Abrechnungssystem für den karibischen Betreiber SETAR in Betrieb
^RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von
Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, gibt heute die erfolgreiche
Fertigstellung und Inbetriebnahme seines Converged Charging System (CCS) für
SETAR bekannt, den führenden Full-Service-Telekommunikationsanbieter auf der
Karibikinsel Aruba. Das cloudnative Multi-Tenant-CCS unterstützt den Betrieb von
SETAR N.V. in Aruba und ermöglicht es SETAR, eine?Charging as a Service"-Lösung
für den Mobilfunkbetreiber KLA auf der Nachbarinsel Bonaire anzubieten.
Das zentralisierte System basiert auf der Digital Enablement (MDE)-Lösung von
Mavenir (https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/mavenir-digital-enablement-
bss/) und ersetzt die bisherige, inselspezifische Ladeinfrastruktur von SETAR
durch ein einheitliches Multi-Tenancy-System. Das offene und interoperable
System, das auf einer vollständig containerisierten Architektur basiert, wird in
Aruba gehostet und ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Investitions- und
Betriebskosten, indem es die Echtzeit-Abrechnungs- und
Rechnungsstellungsprozesse rationalisiert und vereinfacht. SETAR wird außerdem
von erheblich reduzierten Hardware- und Wartungskosten profitieren, da
Änderungen für die Systeme beider Inseln automatisch synchronisiert werden.
Das neue Abrechnungssystem bietet nun Echtzeit-Online- und Offline-
Abrechnungsfunktionen für das gesamte Portfolio an Prepaid- und Postpaid-
Angeboten von SETAR in Aruba und Bonaire über ein einziges, konvergentes System.
Dieses transformative Upgrade ermöglicht es SETAR, seinen Abonnenten mühelos
digitale Produktpakete anzubieten und gewährleistet die Bereitschaft für
Mobilfunknetze der nächsten Generation, während der Betreiber seine
Netzwerktransformation in der Karibik fortsetzt.
Dieses vielschichtige Modernisierungs- und Transformationsprogramm wurde von
Mavenir mithilfe schneller und agiler Methoden zur kontinuierlichen
Bereitstellung reibungslos umgesetzt. Das Team von Mavenir standardisierte und
optimierte die vorhandenen Datensätze von SETAR und lieferte die Software
termingerecht an die Labore des Unternehmens, wo sie umfassenden Tests
unterzogen wurde. Dadurch konnte der Betreiber nahtlos vom bisherigen Prepaid-
Abrechnungssystem umsteigen und mit voller Zuversicht und Kontrolle über die
Produktivität und Leistung der neuen Lösung starten, während gleichzeitig die
Geschäftskontinuität gewährleistet wurde. Das System wird in einer aktiv-aktiv,
georedundanten Konfiguration über zwei Rechenzentren hinweg eingesetzt, wodurch
eine hohe Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und nahtlose Failover-Funktionen
gewährleistet werden.
Roland Croes, CEO von SETAR, erklärte:?Unsere langfristige Partnerschaft mit
Mavenir verschafft uns einen maximalen Vorteil in der Konnektivitätslandschaft
der nächsten Generation in der Karibik. Diese entscheidende Umstellung auf eine
einheitliche Abrechnung für unsere Prepaid- und Postpaid-Dienste ermöglicht es
uns nun, unseren Kunden auf den Inseln Aruba und Bonaire sofort innovative und
personalisierte digitale Dienste anzubieten. Für SETAR ist Mavenir weiterhin ein
strategischer Wegbereiter für Geschäftswachstum und Servicequalität in der
schnelllebigen Welt der digitalen Dienste.
Mavenir ist ein langjähriger und bewährter Technologiepartner von SETAR und hat
dessen Netzwerkkapazitäten bereits mit Messaging-Infrastruktur,
fortschrittlichen Messaging-Sicherheits- und Routing-Lösungen erweitert. SETAR
ist nun in der Lage, die offenen APIs von Mavenir innerhalb der MDE-Plattform zu
nutzen, sodass der Betreiber nahtlos neue Produkte und Dienste hinzufügen kann,
die automatisch in das neue Abrechnungssystem integriert werden. Dies erfolgt
mit vollständiger Transparenz und ohne dass eine Umschulung des
Kundenmanagements auf der operativen Seite erforderlich ist.
Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager für Digital Business
Enablement bei Mavenir, fügte hinzu:?Diese wichtige architektonische
Weiterentwicklung der vollständig containerisierten MDE-Plattform von Mavenir
bietet unseren Kunden bereits jetzt bahnbrechende Effizienz- und
Monetarisierungsmöglichkeiten und ermöglicht die schnelle und digitale
Einführung innovativer neuer Dienste über eine zentralisierte Infrastruktur.
Durch den Wechsel von dedizierter Hardware vor Ort zu einer speziell für die
Cloud entwickelten Abrechnungslösung kann SETAR nun neue Produkte schnell und
einfach durch Konfiguration anstatt durch Hardcoding einrichten. Die reduzierte
Komplexität, die verbesserte betriebliche Effizienz und die verkürzte
Markteinführungszeit haben die Marktführerschaft und Zukunftsfähigkeit von SETAR
gestärkt und den Abonnenten in Aruba und Bonaire einen zusätzlichen Mehrwert und
ein reichhaltigeres digitales Erlebnis geboten."
Über Mavenir
Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen
Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern
ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und
programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter
Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für
Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und
beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über
300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der
weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)
Mavenir - PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
