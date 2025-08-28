GNW-News: Mehr als 2.000 erfolgreiche Eingriffe bei medikamentenresistenter Epilepsie
^RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal
Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat die Position seines
Epilepsiezentrums als eines der weltweit aktivsten Zentren für Stereo-
Elektroenzephalographie (Stereo-EEG) weiter gefestigt. Mit einer Behandlungsrate
von 1 bis 2 Fällen pro Woche ist es das größte Zentrum für Epilepsiechirurgie im
Nahen Osten und spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung modernster
Lösungen für medikamentenresistente Epilepsie.
Seit 1993 wurden im Epilepsiezentrum mehr als 4.000 Patienten behandelt und über
2.000 epilepsiechirurgische Eingriffe bei Patienten, die nicht auf Medikamente
ansprechen, erfolgreich durchgeführt. In den letzten zwei Jahren wurde das
Stereo-EEG-Programm als minimalinvasives und fortschrittliches
Diagnoseinstrument eingeführt, das die Anfallslokalisierung verbessert und
Komplikationen reduziert.
Das Verfahren stellt in der Behandlung medikamentenresistente Epilepsie einen
entscheidenden Fortschritt dar. Es ermöglicht die präzise Identifizierung von
Anfallsherden und unterstützt maßgeschneiderte Behandlungspläne wie gezielte
Resektionen oder Neurostimulationsimplantate, die vielen Patienten zu mehr
Unabhängigkeit verhelfen und ihre Lebensqualität verbessern.
Das Verfahren besteht darin, hauchdünne Elektroden durch millimetergroße
Öffnungen im Schädel zu platzieren, um Anfallsherde präzise zu lokalisieren.
Dadurch werden die mit einer herkömmlichen offenen Operation verbundenen Risiken
minimiert und Behandlungsstrategien ermöglicht, die in den meisten Fällen zu
einer vollständigen Anfallskontrolle führen und den Patienten die Unabhängigkeit
zurückgeben. Diese innovative Methode senkt zudem die langfristigen
Gesundheitskosten, indem sie die Abhängigkeit von teuren Antiepileptika mit
erheblichen Nebenwirkungen verringert und den Patienten hilft, schneller an
ihren Arbeitsplatz zurückzukehren und Produktivitätsverluste zu reduzieren.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit rund 50 Millionen
Menschen an Epilepsie, wobei 30 % der Patienten auf Medikamente nicht
ansprechen. Diese Erkrankung hat schwerwiegende Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit, die Verkehrstüchtigkeit und die Bewältigung alltäglicher
Aufgaben, sodass eine Operation die einzige praktikable Option zur
Wiederherstellung der Lebensqualität darstellt.
Mit diesem Meilenstein unterstreicht das KFSHRC seinen Anspruch, die
Neurowissenschaften durch den Einsatz modernster diagnostischer und
chirurgischer Technologien bei der Behandlung medikamentenresistenter Epilepsie
voranzubringen, seine Rolle als führendes Unternehmen im Bereich der
medizinischen Innovation zu stärken und die weltweite Stellung des Königreichs
in der spezialisierten Gesundheitsversorgung zu unterstützen.
Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum
im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 15 unter den 250 besten akademischen
Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2025 als
wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es
wurde zudem vom Magazin Newsweek in die Liste der?World's Best Smart Hospitals"
für 2025 aufgenommen.
