DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.017 +1,0%Bitcoin106.825 +2,5%Euro1,1602 -0,5%Öl66,33 +0,9%Gold4.042 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Live-Mitschnitt

Webinar: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit

08.10.25 20:01 Uhr
Webinar: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit | finanzen.net

Von der Wall Street über DAX und Euro Stoxx 50 bis hin zu den Rohstoffen Gold und Silber wurden aktuelle Trends sowie mögliche Szenarien im Webinar beleuchtet und wie Du diese nutzen kannst!

Im Zentrum des Webinars stand die Frage, wie sich geopolitische Spannungen, Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten auf die großen Anlageklassen auswirken. Durch den Vergleich unterschiedlicher Märkte ließ sich erkennen, welche Bereiche aktuell Stabilität versprechen und wo neue Chancen entstehen.



Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!



Abgerundet wurde der Marktausblick für Anfänger und Profis durch die Analyse ausgewählter Einzelwerte, die in der aktuellen Situation besondere Aufmerksamkeit verdienen. So entstand ein umfassendes Bild, das Orientierung gab und gezeigt hat, welche Faktoren in den kommenden Wochen besonders relevant sein dürften.



Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.



Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!
Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!



Dein Experte im Webinar



Ihr Experte im Online-Seminar Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.

Bildquellen: Who is Danny_Boerse/ shutterstock.com