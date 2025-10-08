Webinar: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit

Live-Mitschnitt

Von der Wall Street über DAX und Euro Stoxx 50 bis hin zu den Rohstoffen Gold und Silber wurden aktuelle Trends sowie mögliche Szenarien im Webinar beleuchtet und wie Du diese nutzen kannst!

Im Zentrum des Webinars stand die Frage, wie sich geopolitische Spannungen, Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten auf die großen Anlageklassen auswirken. Durch den Vergleich unterschiedlicher Märkte ließ sich erkennen, welche Bereiche aktuell Stabilität versprechen und wo neue Chancen entstehen.

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Abgerundet wurde der Marktausblick für Anfänger und Profis durch die Analyse ausgewählter Einzelwerte, die in der aktuellen Situation besondere Aufmerksamkeit verdienen. So entstand ein umfassendes Bild, das Orientierung gab und gezeigt hat, welche Faktoren in den kommenden Wochen besonders relevant sein dürften.

Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.

Tipp: Verpasse kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dein Experte im Webinar

Wieland Staud ist technischer Analyst seit 1993. 1997 hat er Staud Research gegründet und schreibt seit 2003 eine zweiwöchentliche Kolumne für die FAZ. Immer montags erscheint seine Publikation StaudReport.