GNW-News: Minimum Deposit Casinos warnt: Aufgrund neuer US-Vorschriften für digitale Geldbörsen könnten Online-Casinos gezwungen sein, teure Zahlungen auf Ba...
^WATERFORD, Irland, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos
(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein Geschäftsbereich der
OneTwenty Group, hat eine neue Analyse veröffentlicht, in der dargelegt wird,
wie die bevorstehende Bundesaufsicht über bankfremde digitale Wallets die
Kostenstruktur von Online-Casino-Zahlungen erheblich beeinflussen könnte.
Das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hat kürzlich eine Regelung zur
Überwachung großer Fintech-Wallet-Anbieter, die jährlich über 50 Millionen
Transaktionen abwickeln, verabschiedet. Mit dieser Regelung werden die großen
Akteure in Bezug auf Datensicherheit, Betrugsschutz und Fehlerbehebung einer
direkten Bundesaufsicht unterstellt und damit traditionellen Banken
gleichgestellt.
?Der Vorstoß des CFPB für mehr Transparenz bei bankfremden Zahlungen ist
notwendig, hat aber eindeutig Auswirkungen auf den digitalen Handel", sagte ein
Sprecher von MDC.?Für die Casino-Branche bedeutet dies das Ende
unkomplizierter, kostengünstiger Zahlungswege über Dritte. Betreiber, die jetzt
nicht in transparente, bankkonforme Account-to-Account-Lösungen (A2A)
investieren, werden schon bald mit steigenden Compliance-Kosten rechnen müssen.
Für den Spieler wird sich dies entweder in langsameren Auszahlungen oder
strengeren Verifizierungsprozessen bemerkbar machen."
Obwohl die Regelung im Mai einem Beschluss des Congressional Review Act (CRA)
unterlag, stellt MDC fest, dass die Debatte die Erwartungen der Branche
nachhaltig verändert hat. Die erklärte Absicht des CFPB, weitere Schutzmaßnahmen
zu ergreifen, hat Wallet-Anbieter bereits dazu veranlasst, ihre internen
Risikoprotokolle zu verschärfen, was zu einem Anstieg der Betriebskosten in der
gesamten Kette geführt hat.
?Für die meisten Spieler wird es keine offensichtlichen zusätzlichen Gebühren
geben", fügte der Sprecher von MDC hinzu.?Aber es entsteht eine versteckte
Kostenkurve. Zahlungsabwickler müssen ihre Infrastruktur aufrüsten, und diese
Kosten werden nach unten weitergegeben. Insbesondere Plattformen mit niedrigen
Einzahlungen müssen sich darauf vorbereiten."
Der Bericht von MDC hebt die Umstellung auf Open-Banking-basierte A2A-Lösungen
als eine der effektivsten Maßnahmen hervor. Durch den Wegfall von
Zwischenhändlern und die Verbesserung der Überprüfbarkeit von Transaktionen
tragen diese Tools dazu bei, dass Plattformen die wachsenden Compliance-
Anforderungen erfüllen können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.
Über MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC), ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein
vertrauenswürdiges globales Portal, das sich für transparente, lizenzierte und
den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Online-Casino-Erlebnisse einsetzt.
MDC prüft und empfiehlt Plattformen, die den höchsten Standards in Bezug auf
KYC, verantwortungsbewusstes Spielen und sichere Zahlungsabwicklung entsprechen,
und verweist Spieler auf sichere und regulierte Plattformen mit niedrigen
Einzahlungsbeträgen.
Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com
Â°