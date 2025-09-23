GNW-News: Opterion Health AG reicht Antrag auf klinische Studie für die erste Anwendung von OPT101 bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkr...

^MUTTENZ, Schweiz, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Opterion Health AG, ein

biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das OPT101 als innovative

Behandlung für Patienten unter Peritonealdialyse (PD) entwickelt, gab heute die

Einreichung ihres Antrags auf klinische Prüfung (CTA) bei der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMA) bekannt. OPT101 ist ein neuartiges, nicht auf Glukose

basierendes osmotisches Agens, das Patienten mit Nierenversagen dringend

benötigte neue Therapieoptionen bietet. Die Entwicklung von OPT101 stellt die

erste Innovation dieser Art seit über 30 Jahren im Bereich der PD dar.

Die Einreichung des CTA stellt einen bedeutenden Meilenstein für Opterion in

seiner Mission dar, die Dialyseversorgung zu transformieren und die

Lebensqualität von Patienten und ihren Familien zu verbessern. Das Unternehmen

plant, nach Erhalt der behördlichen Genehmigung seine erste Phase-1-Studie am

Menschen zu beginnen.

?Wir sind sehr stolz darauf, diesen bedeutenden Meilenstein in unserer

Entwicklung erreicht zu haben", so Peter Reinemer, Chief Executive Officer von

Opterion.?OPT101 hat das Potenzial, langjährige Einschränkungen der

Peritonealdialyse zu überwinden, indem es auf Glukose basierende osmotische

Mittel eliminiert, die mit Stoffwechselstörungen und PD-Komplikationen in

Verbindung gebracht werden. Wir sind unserem Team und unseren Partnern für ihr

Engagement dankbar, diese Innovation den Patienten näher zu bringen."

In der Phase I-SPARC-Studie werden die Sicherheit, Verträglichkeit und

Pharmakokinetik von OPT101 bei freiwilligen Patienten untersucht. Die Daten

werden in zukünftige Studien bei Patienten mit fortgeschrittener CKD

(chronischer Nierenerkrankung) einfließen, die eine Peritonealdialyse benötigen,

einer Population mit begrenzten und oft belastenden Behandlungsmöglichkeiten.

?Die Einreichung unseres Antrags für die erste klinische Studie am Menschen mit

OPT101 stellt einen entscheidenden Schritt vorwärts in unserer Mission dar,

innovative Therapien für Patienten mit fortgeschrittener chronischer

Nierenerkrankung (CKD) bereitzustellen", erklärte Maxim Voropaiev, Chief Medical

Officer von Opterion.?Diese klinische Phase-I-Studie spiegelt unser Engagement

wider, den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf einer wachsenden

Patientengruppe zu decken, und wir sind davon überzeugt, dass OPT101 das

Potenzial hat, einen bedeutenden klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert zu

schaffen."

David Ebsworth, Verwaltungsratspräsident von Opterion, fügte hinzu:?Seit

Jahrzehnten müssen Dialysepatienten erhebliche Einschränkungen in ihrer

Lebensqualität und ihren langfristigen Behandlungsergebnissen hinnehmen. OPT101

stellt einen mutigen Schritt in Richtung einer Veränderung dieses Paradigmas

dar. Wir sind der Ansicht, dass diese Einreichung für die SPARC-Studie nicht nur

einen Meilenstein in regulatorischer Hinsicht darstellt, sondern auch ein

Zeichen unseres Engagements für die Verbesserung der Nierenversorgung für die

PD-Gemeinschaft weltweit."

Die Einreichung des CTA folgt auf die jüngsten strategischen Entwicklungen bei

Opterion, darunter die Ernennung von Rice Powell und Mark Hahn in den

Verwaltungsrat sowie die Ausweitung der Geschäftsentwicklungsaktivitäten in

Europa, den USA und Asien.

Über Opterion Health AG

Opterion Health AG ist ein in der Schweiz ansässiges biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich auf die Transformation der Nierenbehandlung durch die

Entwicklung neuartiger Therapien für Peritonealdialysepatienten konzentriert.

Das führende Produkt OPT101 wurde entwickelt, um die Lebensqualität von

Patienten zu verbessern, die sich einer Peritonealdialyse unterziehen, und die

Erfolgsaussichten der PD für diejenigen zu verändern, die auf lebensrettende

Behandlungen angewiesen sind.

Kontakt: info@opterion.com (mailto:info@opterion.com)

Previously published in English on 17th September (Link to the press release

(https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/17/3151371/0/en/Opterion-

Health-AG-submits-Clinical-Trial-Application-for-First-in-Human-Study-of-OPT101-

in-Patients-with-Advanced-Chronic-Kidney-Disease.html)).

Â°