GNW-News: Phonak-Botschafter setzen sich am Welttag des Hörens für die Hörgesundheit der nächsten Generation ein

^STÄFA, Schweiz, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak

(https://www.phonak.com/en-int), einer der weltweit führenden Anbieter

innovativer Hörlösungen, begeht den Welttag des Hörens am 3. März mit einer

globalen Kampagne auf drei Kontinenten. Im Fokus: die Hörgesundheit junger

Menschen. Gemeinsam mit seinen drei internationalen Botschaftern motiviert

Phonak Kinder und Jugendliche dazu, ihr Gehör zu schützen, die Risiken von

Hörverlust zu verstehen und mit moderner Hörtechnologie selbstbewusst große

Träume zu verfolgen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation leben weltweit rund 90 Millionen Kinder im

Alter von 5 bis 19 Jahren mit Hörverlust. Viele Fälle bleiben unentdeckt oder

vermeidbar, was langfristige Auswirkungen auf Sprachentwicklung, Lernen,

Selbstvertrauen und soziale Teilhabe haben kann. Der diesjährige Welttag des

Hörens rückt speziell junge Menschen und die Bedeutung frühzeitiger Maßnahmen in

den Fokus.

Die Botschafter von Phonak nutzen ihre Stimmen und Plattformen, um die nächste

Generation zu erreichen: Sie ermutigen dazu, das Wertvollste zu schützen - das

eigene Gehör - und erinnern junge Menschen mit Hörverlust daran, dass sie dank

moderner Technologie uneingeschränkt am Leben teilnehmen und ihre Ziele ohne

Hindernisse verfolgen können. Am Welttag des Hörens rücken großflächige digitale

Displays und Installationen an bekannten öffentlichen Orten die Hörgesundheit

ins Rampenlicht: am Hauptbahnhof von Antwerpen in Belgien, an der Shibuya-

Kreuzung in Japan und am Times Square in den USA. So werden die Botschaften von

Phonak für Millionen sichtbar.

Profi-Basketballerin und EuroLeague-Champion Emma Meesseman startet am 26.

Februar in Belgien die Kampagne von Phonak zum Welttag des Hörens. Ihr Ziel:

junge Menschen motivieren, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und

Gewohnheiten zu entwickeln, die ihr Gehör ein Leben lang schützen.?Ich finde es

großartig, Kinder dazu zu ermutigen, sich selbst für ihre Gesundheit

einzusetzen", so Emma Meesseman.

?Sie können schon früh kluge Entscheidungen treffen - besonders, wenn es um ihr

Gehör geht. Ich bin stolz darauf, meine Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein

für Hörverlust zu stärken und Vorurteile abzubauen."

Der legendäre Gitarrist und Mitbegründer der Rockband Mr. Big, Paul Gilbert,

bringt diese Botschaft am 28. Februar nach Japan. Er unterstreicht, wie wichtig

es für Musiker und Musikfans ist, ihr Gehör zu schützen, um weiterhin das tun zu

können, was sie lieben.

Mit eindrucksvollen Installationen in Shibuya motiviert Paul Gilbert Kinder und

Jugendliche, sich der Risiken von Lärmbelastung bewusst zu werden und gesunde

Hörgewohnheiten zu entwickeln - wer heute sein Gehör schützt, kann morgen

unbeschwert seinen Leidenschaften folgen.

Bildnachweis: Mark Mann

Sara Mearns, Solotänzerin des New York City Ballet, übernimmt am 2. März auf dem

Times Square in New York City die Hauptrolle der Kampagne und verkündet eine

Botschaft voller Zuversicht. Sie macht deutlich: Hörprobleme sollten niemals

Ambitionen bremsen. Dank moderner Hörtechnologie ist es möglich, in Kontakt und

Verbindung mit anderen zu bleiben, selbstbewusst aufzutreten und das Leben in

vollen Zügen zu genießen.

?Wir bei Phonak sind stolz darauf, dass Emma, Paul und Sara ihre Reichweite und

ihren Einfluss nutzen, um das Thema Hörgesundheit im Alltag präsenter zu machen

und eine Diskussion anzustoßen", so Oliver Frank, Vice President of Marketing

bei Phonak.?Mit der Platzierung dieser Botschaft an globalen Wahrzeichen wollen

wir so vielen Menschen wie möglich zeigen: Hörgesundheit ist keine Option,

sondern eine zentrale Priorität der öffentlichen Gesundheit - besonders für die

nächste Generation."

Gemeinsam vermitteln Phonak und seine Botschafter eine klare Message:

Hör nie auf zu träumen. Schütze dein Gehör.

Mehr über die Kampagne von Phonak zum Welttag des Hörens und die Botschafter

erfahren Sie hier https://www.phonak.com/en-int/meet-our-ambassadors

Folgen Sie den Botschaftern aus Instagram unter: @emma_meesseman

@paulgilbert_official @saramearns

Medienkontakt bei Phonak:

Global

Florence Camenzind

Telefon +41 79 538 7131

E-Mail Florence.camenzind@sonova.com (mailto:Florence.camenzind@sonova.com)

Moon Vitiello

Telefon +1 331 219 2535

E-Mail moon.vitiello@sonova.com (mailto:moon.vitiello@sonova.com)

Um auf das Medienkit zuzugreifen, besuchen Sie bitte diese Seite

(https://www.sonova.com/en/newsroom?f%5B0%5D=brand%3A15).

Begleitende Billboard-Videos werden ab dem 26. Februar auf derselben Seite

verfügbar sein.

Über Phonak

Genieße dein Leben in vollen Zügen. Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, die

Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Auch 75 Jahre später

treibt uns die Leidenschaft an, Hörlösungen zu entwickeln, die das Leben

wirklich verändern und Menschen dabei helfen, sich körperlich, sozial und

emotional uneingeschränkt zu entfalten. Mit dem branchenweit größten Portfolio

an Hörlösungen setzen wir uns für eine Welt ein, in der jeder sein Leben

uneingeschränkt genießen kann.

Bei Phonak geht Innovation über Produkte hinaus: Wir wollen die Wahrnehmung von

Menschen mit Hörverlust verändern, Vorurteile gegenüber Hörgeräten abbauen und

aufzeigen, wie eng gutes Hören mit einem gesunden Lebensstil verbunden ist.

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Hörlösungen - von

persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationssystemen bis hin zu

audiologischen Dienstleistungen, Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Das

Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stäfa, Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsbereichen aktiv - Hörgeräte, Audiologische

Versorgung, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate - und umfasst die Kernmarken

Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie

etablierte regionale Marken. Die weltweit diversifizierten Vertriebs- und

Distributionskanäle des Unternehmens bedienen einen stetig wachsenden

Kundenstamm in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Sonova einen

Umsatz von 3,9 Milliarden CHF und einen Reingewinn von 547 Millionen CHF. Rund

18.000 Mitarbeitende arbeiten daran, die Vision des Unternehmens zu

verwirklichen: eine Welt, in der jeder die Freude am Hören erleben kann.

Sonova setzt seit jeher auf Innovation und wurde 2025 vom Fortune Magazine unter

300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen auf Platz 12 der innovativsten

Unternehmen Europas gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.sonova.com (http://www.sonova.com/)

Über die Weltgesundheitsorganisation

Die WHO wurde 1948 gegründet und ist eine Organisation der Vereinten Nationen,

die Nationen, Partner und Menschen verbindet, um Gesundheit zu fördern, die Welt

sicher zu machen und besonders den Schwachen zu dienen - mit dem Ziel, dass

jeder Mensch überall das höchstmögliche Gesundheitsniveau erreichen kann.

Die WHO leitet die globalen Bemühungen zur Ausweitung der universellen

Gesundheitsversorgung, koordiniert die weltweite Reaktion auf

Gesundheitsnotfälle und fördert ein gesundes Leben - von der

Schwangerschaftsbetreuung bis ins hohe Alter. Die?Triple Billion"-Ziele

skizzieren einen ehrgeizigen Plan, um mithilfe wissenschaftlich fundierter

Strategien und Programme eine gute Gesundheit für alle zu erreichen.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60984c91-b7c5-4069-b815-

a055cb1b0572

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ca69955-5299-41b0-8d5d-

a6b43fd374ac

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9324058-

2ad1-4ad6-9f48-63fb33fefa32

