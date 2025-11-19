GNW-News: Quantexa als Kategorieführer in den Berichten "AML Transaction Monitoring" und "KYC Solutions" von Chartis Research 2025 ausgezeichnet

^LONDON, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein globaler Pionier im

Bereich Decision Intelligence, wurde als Kategorieführer im Chartis RiskTech

Wer­bung Wer­bung

Quadrant für AML-Transaktionsüberwachungslösungen (Anti-Geldwäsche)

(http://quantexa.com/resources/quantexa-category-leader-in-chartis-2025-aml-

transaction-monitoring-report) und im RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025

ausgezeichnet. Chartis Research ist ein führender Anbieter unabhängiger Analysen

zu Risiko- und Compliance-Technologien, dessen Berichte von Finanzinstituten,

die Lösungen und Marktführer bewerten, als vertrauenswürdige Benchmarks

Wer­bung Wer­bung

angesehen werden. Die doppelte Auszeichnung durch Chartis unterstreicht den

wachsenden Einfluss des Unternehmens bei der Unterstützung der weltweit größten

Finanzinstitute bei der Risikominderung, der Bekämpfung von Finanzkriminalität,

der Transformation der Compliance und dem verantwortungsvollen Einsatz von KI.

Die Anerkennung von Quantexa als Category Leader spiegelt die Ausrichtung des

Unternehmens auf die von Chartis identifizierten wichtigsten AML-Markttrends

Wer­bung Wer­bung

wider, darunter erklärbare KI, Verhaltensüberwachung in Echtzeit und

kontextbezogene Risikoinformationen. Indem Quantexa Banken in die Lage versetzt,

interne und externe Daten in großem Umfang zu verknüpfen und zu

kontextualisieren, trägt das Unternehmen dazu bei, Fehlalarme zu reduzieren,

Untersuchungen zu verbessern und die Kundenaufnahme zu beschleunigen, während

gleichzeitig die steigenden gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und

Modell-Governance erfüllt werden.

?Die Platzierung von Quantexa als Kategorieführer spiegelt seine robuste,

datengestützte Methodik zur Identifizierung von Typologien bei der

Transaktionsüberwachung wider, die auf ausgereiften Datenintegrationsfunktionen

in Kombination mit den fortschrittlichen Analysen und kontextbezogenen

Informationen des Unternehmens basiert", so Sean O'Malley, Research Director for

Financial Crime & Control bei Chartis Research.?Quantexa zeichnet sich auch

durch mehrere andere Faktoren aus, die in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung

gewinnen: Modellqualität und -validierung, Verarbeitungsgeschwindigkeit und

-leistung, Daten- und Systemintegration sowie analytische Modellierung."

Quantexa wurde außerdem im Chartis RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen 2025 als

Category Leader ausgezeichnet und erzielte Bestnoten für die Anreicherung von

Kundenprofilen und das KYC-Scoring. Diese Anerkennung unterstreicht die

Fähigkeit von Quantexa, interne und externe Datenquellen, Workflow-

Automatisierung und Fallmanagement in einer einheitlichen Plattform zu

integrieren, die eine kontinuierliche KYC-Überwachung und ein fortschrittliches

Risikoscoring ermöglicht.

?Quantexa verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes Wachstum, und seine

Fähigkeit, Daten zu vereinheitlichen und zu kontextualisieren, ist nach wie vor

ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt", so Phil Mackenzie, Senior Research

Principal bei Chartis.?Darüber hinaus sind seine Fähigkeiten im Bereich der

Graphanalyse und Entitätsauflösung weiterhin stark auf einen Markt ausgerichtet,

der zunehmend datenzentriert ist, was sich in seiner Platzierung als Category

Leader im Quadranten für KYC-Lösungen 2025 widerspiegelt."

Die Kategorieführerschaft von Quantexa unterstreicht einmal mehr die Stärke

seiner Decision-Intelligence-Plattform, die vielfältige Anwendungsfälle

unterstützt und Banken eine einheitliche Lösung bietet, mit der sie ihre

Gesamtbetriebskosten (TCO) senken können.

?Die Anerkennung als Kategorieführer in den Bereichen AML, KYC, Betrug, Risiko

und Customer Intelligence unterstreicht den Wert eines ganzheitlichen Ansatzes

und einer starken Grundlage für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, die

Unternehmen dabei unterstützt, sicher zu wachsen", erklärt Alexon Bell, Chief

Product Officer (FinCrime) bei Quantexa. Die Anerkennung von vertrauenswürdigen

Daten als Grundlage für effektive KI durch Chartis steht im Einklang mit unserer

Mission, die Daten eines Unternehmens zu optimieren, um dann vielfältige

Anwendungsfälle für Unternehmen zu erschließen. Durch die Nutzung

vertrauenswürdiger Daten, von Kontextinformationen und KI ermöglichen wir

unseren Kunden, ihre Präventions- und Compliance-Fähigkeiten für die Zukunft zu

verbessern."

Weitere Informationen zu den Lösungen von Quantexa für die Bankenbranche finden

Sie unter: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte

Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der

künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte

Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den

Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten

Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu

schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im

gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC,

Bekämpfung von Finanzkriminalität, Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und

Sicherheit bewältigen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des

Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene

TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren

einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und

beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die

mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=uJwC6ixE4_W6PqvPxe2iesF6kauNayBpBP2Z

bydaCds_72sGpYqQmnpXa94m0_hkIZEs_C19mxeCPfzFp0UAbGP_abxrUTYyuH-eNc5z7UU=) oder

folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Tj5z8SdfFZ7VBQr6z8kZINgXHi8TtKDvBFVl

alwVB9lKJtKdmenQLfVjPOPZG1Qa7sPZ0W8Wit2pz2w5N6cqPKKTukAje6Key414OouiXHs=).

Medienanfragen

C: Michael Lane, VP of External Communications

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

SourceCode Communications

E: quantexa@sourcecodecomms.com (mailto:quantexa@sourcecodecomms.com)

Â°