GNW-News: Robex produziert erstes Gold in Kiniéro planmäßig und innerhalb des Budgets
^Highlights:
* Ein Goldbarren mit einem Gewicht von 2,64 Kilogramm (85 Unzen) wurde bei der
ersten Schmelze vor Ort im Goldprojekt Kiniéro in Guinea gegossen.
* Das erste Gold wurde planmäßig und im Rahmen des Budgets produziert.
* Fast 5 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten (LTI).
* Der Hochlauf verläuft reibungslos; die Anlage erzielt Rückgewinnungsraten,
die den Erwartungen entsprechen.
* Die Anlage in Kiniéro wird voraussichtlich Anfang des ersten Quartals 2026
ihre Nennkapazität erreichen.
* Der Tagebau wird von der Startgrube South Sabali aus hochgefahren, während
die Erzvorräte auf dem ROM-Pad weiter anwachsen.
* Matthew Wilcox wurde im Mai 2024 zum Managing Director und CEO ernannt; das
Bauteam wurde im Juli 2024 mobilisiert. Der Bau wurde in 17 Monaten
abgeschlossen - das sechste erfolgreiche Projekt des Teams in 15 Jahren,
alle termingerecht und im Rahmen des Budgets realisiert.
* Robex sichert sich die exklusive Option zum Rückkauf und zur vollständigen
Tilgung der Mansounia-Lizenzgebühren.
* Kiniéro wird nach Nampala in Mali (mit einer prognostizierten
Jahresproduktion von 46.000 bis 48.000 Unzen) zur zweiten produzierenden
Mine von Robex.
* Die erfolgreiche Fertigstellung von Kiniéro durch das Robex-Team
unterstreicht die überzeugenden Gründe für die geplante Fusion mit
Predictive Discovery vor dem Bau des Bankan-Goldprojekts in Guinea, das sich
weniger als 25?km von Kiniéro entfernt befindet.
* Die geplante Fusion wird Westafrikas nächsten Tier-1-Goldabbau-Hub schaffen,
der Kiniéro und Bankan mit einer prognostizierten Jahresproduktion von über
400.000 Unzen bis 2029 und kombinierten Ressourcen von ca. 9,5 Mio. Unzen
Gold zusammenführt.
Abbildung 1: Das Robex-Bauteam mit Managing Director und CEO Matthew Wilcox und
Chief Financial Officer Alain William feiert den ersten Goldguss in Kiniero.
QUEBEC CITY, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das
?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt erfreut bekannt, dass im Goldprojekt
Kiniéro (?Kiniéro") in Guinea, Westafrika, planmäßig und im Rahmen des Budgets
der erste Goldguss erfolgt ist.Matthew Wilcox, Managing Director und Chief
Executive Officer von Robex, dazu:
?Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Robex, und jedes Mitglied unseres Teams
kann stolz auf das sein, was wir gemeinsam in Kiniéro erreicht haben. Der
Abschluss der Bauarbeiten und der Beginn der Goldproduktion sind der Höhepunkt
von 17 Monaten engagierter, harter Arbeit, die sicher und verantwortungsbewusst
mit fast 5 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten
durchgeführt wurde.
Der erste Goldguss in Kiniéro spiegelt die Kompetenz unserer Mitarbeiter und die
Stärke unserer Umsetzung wider. Es ist der sechste erfolgreiche Projektabschluss
dieses Bauteams in den vergangenen 15 Jahren, der vollständig termingerecht und
innerhalb des Budgets abgeschlossen wurde. Diese außergewöhnliche Erfolgsbilanz
in Verbindung mit den jüngsten Erfahrungen im Bauwesen in Guinea gibt uns die
absolute Gewissheit, dass dies derzeit das beste Team der Branche ist, um Bankan
in Produktion zu bringen und ein weiteres westafrikanisches Goldprojekt von
Weltklasse zu realisieren.
Wir freuen uns auf den Abschluss unserer Fusion mit Predictive. Das fusionierte
Unternehmen ist gut positioniert, um Westafrikas nächster mittelständischer
Goldproduzent zu werden und einen Tier-1-Goldminenstandort in Guinea zu
etablieren."
Lagebericht
* Die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage in Kiniéro verläuft planmäßig.
Die mechanischen, elektrischen und messtechnischen Systeme arbeiten gemäß
den Konstruktionsvorgaben.
* Die Erzlieferung an die Mühle hat Anfang dieses Monats begonnen, und die
Anlage erzielt Rückgewinnungsraten im Einklang mit den Annahmen der
Machbarkeitsstudie.
* Der Tagebau in der Startgrube South Sabali wurde hochgefahren. Die Bohr- und
Sprengarbeiten laufen und auf dem ROM-Pad werden Erzvorräte aufgebaut.
* Diese Aktivitäten werden einen reibungslosen Übergang zur kommerziellen
Produktion unterstützen, die für das erste Quartal des Kalenderjahres 2026
angestrebt wird.
Abbildung 2: Luftaufnahme des Goldprojekts Kiniéro - Erzlieferung an die CIL-
Tankreihe A
Betriebliche Aktivitäten im Goldprojekt Kiniéro:
Abbildung 3: Transportvorgänge am Standort Kiniéro
Abbildung 4: Erzzufuhr zum Brecher für Saprolit-Erz
Abbildung 5: Erstes Erz, das durch den Brecher für Saprolit-Erz verarbeitet
wurde
Abbildung 6: An die Mühle geliefertes Material
Abbildung 7: Goldverarbeitung in der CIL-Tankreihe A
Abbildung 8: Wasseraufbereitungsanlage
Rückkauf der Mansounia-Lizenzgebühren - Penta Goldfields Company
Robex hat sich eine exklusive Option zum Rückkauf und zur Tilgung der Mansounia-
Lizenzgebühren gesichert, die derzeit wie folgt aussehen:
* 3?% NSR für die ersten 150.000 Unzen Gold, die im Rahmen der Mansounia-
Abbaulizenzen gefördert werden,
* 3,25?% NSR für 150.000 bis 300.000 Unzen,
* 3,5?% NSR für die Produktion von mehr als 300.000 Unzen.
Die unterzeichnete Vereinbarung sieht Folgendes vor:
* Robex hat eine nicht rückzahlbare Optionsgebühr in Höhe von 1 Million US-
Dollar entrichtet.
* Bei Ausübung der Option wird Robex 5 Millionen US-Dollar in bar sowie 15
Millionen US-Dollar in Aktien zahlen, um die Lizenzgebühren vollständig zu
tilgen.
Oragem-Lizenzgebühr
Darüber hinaus hat sich Robex eine exklusive Option zum Rückkauf und zur
vollständigen Tilgung der Oragem-Lizenzgebühr gesichert, die derzeit bei 0,5?%
NSR aus der Mansounia-Genehmigung liegt.
Robex hat eine nicht rückzahlbare Optionsgebühr in Höhe von 250.000 US-Dollar
entrichtet. Bei Ausübung der Option wird Robex 3,5 Millionen US-Dollar in
Geldmitteln zahlen, um die Oragem-Lizenzgebühr vollständig zu tilgen.
Aufschiebende Bedingungen
Die Optionen zum Rückkauf und zur vollständigen Tilgung der Mansounia-
Lizenzgebühren unterliegen aufschiebenden Bedingungen - insbesondere der
Erteilung der Mansounia-Abbaulizenzen - und bleiben bis zum Long-Stop-Datum der
Lizenz (10 Jahre nach Unterzeichnung) gültig.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Ansprechpartner für Investoren und Medien:
Michael Vaughan, Fivemark Partners
Tel.: +61 422 602 720
E-Mail: michael.vaughan@fivemark.com.au (mailto:michael.vaughan@fivemark.com.au)
ÜBER ROBEX RESOURCES INC.
Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX Venture
Exchange (TSX-V) und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada,
hat. Die wesentlichen Liegenschaften von Robex umfassen das Nampala-Projekt in
Mali sowie das Kiniero-Projekt in Guinea.
Kein Angebot
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung
genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung
erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht
gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von
den US-Registrierungsanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-
Bundesstaaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder
für deren Konto oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als
?zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Dies umfasst Aussagen zu
Zukunftsaussichten und erwarteten Ereignissen, wie beispielsweise die
Durchführung und den Zeitpunkt der Transaktion sowie die Erfüllung der
Bedingungen für den Abschluss gemäß dem Arrangement Agreement, den Zeitpunkt der
Versammlung und die geänderte Frist für Stimmrechtsvertretungsformulare sowie
die geänderte Frist für die CDI VIF, die Einreichung und Zustellung des
Nachtrags, Pressemitteilungen und alle anderen ergänzenden Unterlagen, die Pro-
forma-Eigentümerstruktur des fusionierten Unternehmens und zukünftige Pläne,
Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen sowie die damit verbundenen
Zeitpunkte. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen,
die sich auf Umstände, Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die
möglicherweise eintreten, eintreten könnten oder voraussichtlich eintreten
werden, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete
Informationen sind in der Regel an der Verwendung von Begriffen wie?werden",
?schaffen",?verbessern",?potenziell",?erwarten",?Aufwärtspotenzial",
?Wachstum",?schätzen",?voraussehen" sowie ähnlichen Ausdrücken und
Formulierungen zu erkennen - oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten?können",?könnten" oder?sollten". Auch
die Verneinungen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe weisen auf
zukunftsgerichtete Informationen hin. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in
den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der nach bestem Wissen und Gewissen
getroffenen Einschätzung der Führungskräfte und Direktoren von Robex
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken
und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten
oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung,
Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine
wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach
Produktionsfaktoren, der spekulative Charakter der Exploration und
Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung
der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang
der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter
anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen),
Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen
Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen,
einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Rekrutierung und Bindung von
Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die
Risiken, die im Abschnitt?Risikofaktoren" im zuletzt von Robex eingereichten
Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter
www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Informationen sollen den
Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex
hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich
auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von
Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch
Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um
tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von
Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten
Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete
Informationen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex
weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete
Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich
diesem Vorbehalt.
JORC-CODE UND CIM-DEFINITIONSSTANDARDS
Der Begriff?Erzreserve" (Ore Reserve), wie er im Australasian Code for
Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves festgelegt
ist (dem sogenannten?JORC-Code"), der vom Joint Ore Reserves Committee des
Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of
Geoscientists und des Minerals Council of Australia herausgegeben wird,
entspricht dem Begriff?Mineralreserve" (Mineral Reserve) gemäß den vom Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 verabschiedeten
CIM Definition Standards for Mineral Resources & Mineral Reserves (den
sogenannten?CIM-Definitionsstandards"). Die Begriffe?abgeleitete
Mineralressourcen" (Inferred Mineral Resources),?angezeigte Mineralressourcen"
(Indicated Mineral Resources) und?gemessene Mineralressourcen" (Measured
Mineral Resources) haben im JORC-Code und in den CIM-Definitionsstandards
dieselbe Bedeutung. Ebenso entsprechen?nachgewiesene Mineralreserven" (Proved
Mineral Reserves) gemäß dem JORC-Code den?nachgewiesenen Mineralreserven"
(Proven Mineral Reserves) gemäß den CIM-Definitionsstandards, und
?wahrscheinliche Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß dem JORC-
Code den?wahrscheinlichen Mineralreserven" (Probable Mineral Reserves) gemäß
den CIM-Definitionsstandards. Der JORC-Code gilt als ein gemäß NI 43-101
anerkannter ausländischer Standard.
Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven sowie Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Schätzungen der
Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex, die sich auf etwa 9,5 Mio.
Unzen Gold bzw. etwa 4,5 Mio. Unzen Gold belaufen. Weitere Informationen zu den
jeweiligen Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven von PDI und Robex
sind nachstehend aufgeführt.
PDI
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen-Schätzungen für die Projekte NEB und BC wurden am
7. August 2023 an die ASX in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan-
Mineralressourcen steigen auf 5,38 Mio. Unzen" (Bankan Mineral Resource
Increases to 5.38Moz) veröffentlicht. Die Mineralressourcen-Schätzungen für die
Projekte Fouwagbe und Sounsoun wurden am 23. April 2025 in einer Mitteilung von
PDI mit dem Titel?Erste Mineralressourcen-Schätzung für Argo über
153.000 Unzen" (Maiden Argo Mineral Resource Estimate of 153koz) an die ASX
übermittelt. Die Erzreserven-Schätzung für das Bankan-Projekt wurde am 25. Juni
2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding
Project Economics" (Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt, dass keine
neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Mineralressourcen- oder
Erzreserven-Schätzungen wesentlich beeinflussen würden, und dass alle
wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcen- und
Erzreserven-Schätzungen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben. PDI
beabsichtigt, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe für Argo
(und Bokoro) gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Die abgeleiteten
Mineralressourcen in Argo machen lediglich 2,8?% der gesamten Mineralressourcen
von PDI aus.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und die prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf
das Bankan-Projekt wurden am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS bestätigt hervorragende Projektwirtschaftlichkeit" (Bankan DFS
Confirms Outstanding Project Economics) an die ASX übermittelt. PDI bestätigt,
dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus
abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen in der vorherigen Mitteilung
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
Robex
Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen
Die Mineralressourcen- und Erzreserven-Schätzungen für das Kiniero-Projekt von
Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel
?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to
Kiniero Gold Project Technical Report) an die ASX übermittelt. Die Schätzungen
für das Nampala-Projekt wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai
2025 mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement Prospectus) veröffentlicht.
Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die
in den jeweiligen Marktmitteilungen enthaltenen Schätzungen der
Mineralressourcen oder Erzreserven wesentlich beeinflussen würden, und dass alle
wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in
den Mitteilungen basieren, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich
geändert haben.
Produktionsziele
Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf das
Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von
Robex mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt"
an die ASX übermittelt. Die Produktionsziele in Bezug auf das Nampala-Projekt
wurden in einer ASX-Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel
?Ersatzprospekt" veröffentlicht. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten prognostizierten
Finanzinformationen in den jeweiligen Marktmitteilungen zugrunde liegen,
weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
National Instrument 43-101
Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Präsentation,
die sich auf Robex beziehen, wurden von Herrn Jeames McKibben, einem Chartered
Professional Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy und
Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, geprüft und genehmigt. Herr
McKibben gilt als?qualifizierter Sachverständiger" gemäß NI 43-101.
Leser werden auf den technischen Bericht zum Nampala-Projekt mit dem Titel
?Unabhängiger technischer Bericht über die Lizenzen Nampala, Mininko, Gladie und
Kamasso sowie eine Mineralressourcen- und -reserven-Schätzung für die Goldmine
Nampala, Mali, Westafrika" (Independent Technical Report on the Nampala,
Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate
of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa) mit Gültigkeit zum 30. September
2024 (der?Technische Bericht zu Nampala") verwiesen. Ebenso auf den geänderten
und neu gefassten technischen Bericht zum Kiniero-Projekt mit dem Titel
?Technischer Bericht, Kiniero-Goldprojekt, Guinea (geändert)" (Technical Report,
Kiniero Gold Project, Guinea (Amended)) mit Gültigkeitsdatum 6. Dezember 2024,
geändert und neu gefasst am 12. Juni 2025 (der?Technische Bericht zu Kiniero").
Beide Berichte wurden gemäß NI 43-101 erstellt und sind im Profil von Robex auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend
der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Pressemitteilung.
Erklärung von PDI zu den Erzreserven und Mineralressourcen
Erklärung zu den Erzreserven in Bankan(1,2)
Tonnage Goldgehalt Enthalten
Lagerstätte Abbaumethode Klassifizierung (Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen
Gold)
-------------------------------------------------------------------------------
Tagebau Wahrscheinlich 40,2 1,36 1.751
NEB Untertagebau Wahrscheinlich 7,9 3,95 1.002
Gesamt 48,1 1,78 2.753
Tagebau Wahrscheinlich 3,5 1,78 200
BC Tagebau
Gesamt 3,5 1,78 200
Gesamt Tagebau 43,7 1,39 1.951
Gesamt 7,9 3,95 1.002
Untertagebau
Bankan-Projekt 51,6 1,78 2.953
Gesamt
-------------------------------------------------------------------------------
Bankan-Mineralressourcen-Schätzung(3,4)
Lagerstätte Klassifizierung Tonnage Goldgehalt Enthalten
(Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold)
---------------------------------------------------------------------------
Angezeigt 78,4 1,55 3.900
NEB Tagebau Abgeleitet 3,1 0,91 92
Gesamt 81,4 1,53 3.993
NEB Untertagebau Abgeleitet 6,8 4,07 896
NEB Gesamt 88,3 1,72 4.888
Angezeigt 5,3 1,42 244
BC Tagebau
Abgeleitet 6,9 1,09 243
BC Gesamt 12,2 1,24 487
NEB Gebiet Gesamt 100,5 1,66 5.376
Fouwagbe Abgeleitet 2,2 1,68 119
Sounsoun Abgeleitet 0,9 1,19 34
Argo Gebiet Gesamt 3,1 1,54 153
Bankan-Projekt Gesamt 103,6 1,66 5.528
---------------------------------------------------------------------------
Erklärung von Robex zu den Erzreserven und Mineralressourcen
Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Kiniero(5,6)
Lagerstätte Tonnage Goldgehalt Enthalten
(Mt) (g/t Au) (Mio. Unzen Gold)
--------------------------------------------------------------------
Wahrscheinlich
Jean 4,2 1,53 0,20
SGA 5,1 1,52 0,25
SGD 3,4 1,34 0,14
Sabali South 7,4 0,89 0,21
Sabali North & Central 1,5 0,96 0,05
Mansounia 17,7 0,81 0,46
Lagerhalden 6,3 0,48 0,10
Gesamt 45,5 0,97 1,41
Angezeigt
SGA 12,1 1,46 0,57
Jean 4,7 1,69 0,26
Sabali North & Central 3,7 1,21 0,14
Sabali South 11,1 0,91 0,32
West Balan 3,0 1,45 0,14
Banfara 0,9 1,00 0,03
Mansounia Central 24,0 0,78 0,60
Lagerhalden 11,6 0,37 0,14
Gesamt 71,2 0,96 2,20
Abgeleitet
SGA 10,6 1,43 0,49
Jean 2,2 1,47 0,1
Sabali North & Central 0,7 1,39 0,03
Sabali South 2,7 1,01 0,09
West Balan 2,0 1,27 0,08
Banfara 0,7 1,45 0,03
Mansounia Central 26,3 0,82 0,7
Lagerhalden 0,2 1,31 0,01
Gesamt 45,3 1,05 1,53
--------------------------------------------------------------------
Erklärung zu den Erzreserven und Mineralressourcen in Nampala(7,8)
Verwitterungstyp Tonnage Goldgehalt Enthalten
(Mt) (g/t Au) (Tsd. Unzen Gold)
--------------------------------------------------------------
Wahrscheinlich
Oxid 3,3 0,90 94,6
Übergang 0,8 1,06 26,4
Gesamt 4,0 0,93 121,0
Angezeigt
Oxid 5,9 0,84 158,3
Übergang 2,1 1,13 76,0
Frisch 0,1 3,00 9,4
Gesamt 8,0 0,94 243,7
Abgeleitet
Oxid 0,3 0,79 8,1
Übergang 0,2 1,62 8,5
Frisch 0,01 2,53 0,4
Gesamt 0,6 0,95 17,0
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
((1) Siehe PDI-ASX-Mitteilung?Bankan DFS bestätigt hervorragende
Projektwirtschaftlichkeit" vom 25. Juni 2025.)
((2) Cutoff-Gehalt: Tagebau 0,38-0,48 g/t Au, Untertagebau 2,0 g/t Au.)
((3) Ressourcen-Cut-off: NEB Tagebau angezeigt & abgeleitet 0,5 g/t Au, NEB
Untertagebau abgeleitet 2,0 g/t Au, BC Tagebau angezeigt und abgeleitet 0,4 g/t
Au, Fouwagbe und Sounsoun abgeleitet 0,5 g/t Au)
((4) In Bezug auf die Lagerstätten Fouwagbe und Sounsoun (Argo-Genehmigung)
beabsichtigt PDI, gegen die am 28. Mai 2025 bekannt gegebenen Widerrufe von Argo
und Bokoro gemäß dem Bergbaugesetz Berufung einzulegen. Siehe PDI ASX-
Veröffentlichung?Update zu den Explorationsgenehmigungen für Argo und Bokoro"
(Argo and Bokoro Exploration Permits Update) vom 28. Mai 2025.)
((5) Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Änderung des technischen Berichts zum
Kiniero-Goldprojekt" (Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report) vom
22. August 2025 und den Kiniero Technical Report.)
((6) Cutoff-Gehalte für Ressourcen und Reserven (Ressourcen bei 2.200 USD/Unze,
Reserven bei 1.800 USD/Unze): SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au,
Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,4 g/t Au;
Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, Fleckenzone / Saprolit / Unterer Saprolit
(Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; Sabali Nord
und Zentral: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang)
0,6 g/t Au, Frisch 0,6 g/t Au; West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid)
0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, Frisch 0,5 g/t Au. Als
Mineralressourcen gemeldete Halden wurden auf solche Halden beschränkt, die für
die gesamte Halde einen Durchschnittsgehalt von > 0,3 g/t Au aufweisen; es wurde
keine Selektivität angenommen.)
((7) Siehe Robex-Mitteilung mit dem Titel?Ersatzprospekt" (Replacement
Prospectus) vom 6. Mai 2025 sowie den Nampala Technical Report.)
((8) Ressourcen-Cutoff-Gehalte (bei 2.200 USD/Unze): Laterit 0,35 g/t Au, Oxid
0,35 g/t Au, Übergang 0,43 g/t Au, Frisch 1,89 g/t Au. Cutoff-Gehalte der
Reserven (bei 1.800 USD/Unze): 0,4 g/t Au (Laterit, Fleckenzone, Saprolit und
Übergang).)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f7ab830-9d9a-46cf-bcaf-
8c474651a5fb
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b9fd86e6-1616-4fb7-8868-
c000e5679f3d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7822fdef-
088e-4907-92b8-059efbd25071
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa6b3006-a6af-48cd-af69-
00eb76f37005
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e20b5c-20a3-4ad0-a40c-
a522ed7e55a0
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2b7403d-9c73-43a4-ad43-
afc8d8b5d95c
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd081182-
8a79-4282-915f-7bfd761443a3
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84be89bd-0db4-4559-b41b-
5c9ee6645767
Â°