GNW-News: Seltene Fossilien aus Hezheng erstmals in Shenzhen ausgestellt

28.01.26 03:15 Uhr

^SHENZHEN, China, Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. Januar wurden 54

wertvolle Fossilien aus dem Hezheng Paleontological Fossil Museum in der

autonomen Präfektur Linxia Hui in der Provinz Gansu erstmals im Shenzhen Art

Museum in der südchinesischen Metropole Shenzhen (Provinz Guangdong) der

Öffentlichkeit präsentiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4913/eng)

Der Landkreis Hezheng liegt im Linxia-Becken an der Übergangszone zwischen dem

Qinghai-Tibet-Plateau und dem Lössplateau. Die Region zeichnet sich durch eine

nahezu durchgehende Sedimentschicht aus, die im Zuge der Hebung des Qinghai-

Tibet-Plateaus vor spätestens 30 Millionen Jahren entstanden ist.

Hou Sujuan, Nachwuchswissenschaftler und Doktorvater am Institut für

Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der

Wissenschaften, erklärte, dass die in Hezheng ausgegrabenen Fossilien eine

entscheidende Lücke in der Evolutionsgeschichte schließen - vom Aussterben der

Dinosaurier bis zum Auftreten des Menschen. Bis heute wurden in diesem Gebiet

mehr als 40.000 Fossilien entdeckt und gesammelt. Damit gilt Hezheng als die

reichhaltigste Fundstätte für Säugetierfossilien in China und sogar auf dem

gesamten eurasischen Kontinent.

Hezheng ist weltweit bekannt für die außergewöhnliche Menge, die große Vielfalt

sowie den hervorragenden Erhaltungszustand seiner paläontologischen Fossilien.

Die Fundstätte besitzt eine herausragende Bedeutung für die Rekonstruktion der

Evolutionsgeschichte der Säugetiere im späten Känozoikum in Asien.

Quelle: Hezheng Paleontological Fossil Museum

Kontaktperson: Frau Shen, Tel.: 86-10-63074558Â°