GNW-News: Sportstech weist Aussagen von Interactive Strength Inc. (TRNR) zurück

^BERLIN, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH

(?Sportstech") nimmt Bezug auf wiederholte öffentliche Aussagen von Interactive

Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) zu Sportstech und stellt klar, dass aus Sicht von

Sportstech wesentliche darin enthaltene Behauptungen rechtlich wie auch sachlich

unzutreffend sind.

Sportstech hat in der Vergangenheit sämtliche gegen das Unternehmen geltend

gemachten Ansprüche erfüllt und wird dies auch künftig tun, sofern diese fällig

und rechtlich durchsetzbar sind. Sportstech weist ausdrücklich jeden

gegenteiligen Eindruck zurück. In diesem Zusammenhang hat Sportstech TRNR

darüber informiert, dass die von TRNR geltend gemachten Ansprüche in der

behaupteten Höhe nicht bestehen. Nach umfassender rechtlicher Prüfung ist

Sportstech zuversichtlich, dass sowohl der ursprüngliche Darlehensvertrag vom

27. Januar 2025 als auch dessen spätere Verlängerung vom 22. Mai 2025 - die

jeweils deutschem Recht unterliegen - nach deutschem Recht nichtig sind.

Wenn TRNR in öffentlichen Erklärungen behauptet, Vollstreckungs- oder

Verwertungsmaßnahmen seien unvermeidlich - einschließlich eines angeblichen

Verkaufs von Unternehmensanteilen -, hält Sportstech diese Aussagen für

irreführend. Sportstech hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet, um eine

formelle Klärung nach deutschem Recht zu erreichen, dem die geltend gemachten

Verpflichtungen unterliegen. Bisher wurde Sportstech keine Klage von TRNR

zugestellt, die in Deutschland eingereicht wurde. Sportstech prüft derzeit seine

eigenen Ansprüche als Kläger gegen TRNR in Bezug auf diese Angelegenheiten.

Die von Interactive Strength Inc. öffentlich angekündigten Maßnahmen betreffen

komplexe und umstrittene Rechtsfragen, deren Klärung in der Regel erhebliche

Zeit, finanzielle Mittel und rechtlichen Aufwand erfordert. Aus Sicht von

Sportstech handelt es sich hierbei nicht um einfache oder schnell abschließbare

Fälle, sondern um potenziell langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten.

Sportstech ist jedoch zuversichtlich, dass seine Rechtsposition gut begründet

ist und dass die anhängigen sowie erwarteten Verfahren gute Erfolgsaussichten

haben.

Darüber stellt Sportstech klar, dass zu keinem Zeitpunkt ein rechtsgültiger,

vollständig abgeschlossener Kaufvertrag über den Erwerb von Sportstech durch

TRNR bestand. Alle Dokumente, die als verbindlich bezeichnet wurden, dienten

lediglich als Grundlage für weitere Gespräche. Wesentliche wirtschaftliche und

strukturelle Aspekte einer möglichen Transaktion wurden vor Beendigung der

Verhandlungen nicht abschließend vereinbart.

Der öffentliche Eindruck, dass Sportstech um einen Verzicht auf Zinsen oder

andere Ansprüche gebeten hat, ist auch falsch. Im Gegenteil: Sportstech

bestreitet die Rechtsgültigkeit der geltend gemachten Ansprüche und hat diese

Position gegenüber TRNR konsequent und proaktiv vertreten.

Sportstech wird alle Verpflichtungen erfüllen, soweit diese rechtlich bindend

sind. Die Erfüllung von Ansprüchen, die lediglich geltend gemacht, aber nicht

rechtlich festgestellt oder wirksam begründet sind, kommt nicht in Betracht.

Gleichzeitig bleibt Sportstech offen für konstruktive, rechtlich fundierte

Gespräche mit TRNR - einschließlich einer gütlichen Beilegung tatsächlich

bestehender Verpflichtungen sowie erstattungsfähiger Aufwendungen, die im

Zusammenhang mit den beendeten Verhandlungen entstanden sind.

Vor diesem Hintergrund - und da in Deutschland keine Vollstreckungsverfahren

bekannt sind und Sportstech die einzige Partei ist, die in diesem Rechtsraum

rechtliche Schritte eingeleitet hat - ist eine Versteigerung der Anteile

insbesondere im ersten Quartal 2026 nicht zu erwarten. Sollte es überhaupt zu

einem Verfahren kommen, wäre dieses für alle Beteiligten wahrscheinlich

langwierig und kostspielig. Sportstech hat bereits seine

Verhandlungsbereitschaft signalisiert, doch TRNR hat darauf über seinen Anwalt

nicht reagiert. Stattdessen haben Dritte angeboten, als Vermittler zu fungieren.

Die Parteien befinden sich noch am Anfang möglicher Einigungsbemühungen.

Trotz des andauernden Streits ist Sportstech voll funktionsfähig, setzt seine

Geschäftstätigkeit ohne Einschränkungen fort und verfolgt seinen strategischen

Wachstumskurs. Sportstech ist zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt wird,

allerdings - wenn überhaupt - über einen deutlich geringeren Betrag. Der genaue

Betrag ist Teil der laufenden Verhandlungen und wird vertraulich behandelt, um

diese nicht zu beeinträchtigen.

Zitat von CEO Ali Ahmad:

?Die öffentlichen Aussagen von Interactive Strength Inc. entsprechen weder der

rechtlichen noch der tatsächlichen Situation. Wir weisen diese Behauptungen

entschieden zurück und sind von der Tragfähigkeit unserer Rechtsposition

überzeugt. Gleichzeitig sind wir offen für sachliche Diskussionen auf der

Grundlage des geltenden Rechts. Dieser Rechtsstreit wird Sportstech nicht daran

hindern, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen."

Über die Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken

Marktposition in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Ansprechpartner: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de

Website: www.sportstech.de

