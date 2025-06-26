GNW-News: Synchronoss präsentiert auf der CES2026 seine erweiterte Personal-Cloud-Plattform und die Dynamik von Capsyl, verbunden mit einem Ausblick auf neue...
^BRIDGEWATER, New Jersey, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss
Technologies, Inc. (?Synchronoss") (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender
Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Lösungen, gab heute auf der
CES 2026 in Las Vegas die Erweiterung der Funktionen seiner White-Label-
Plattform Synchronoss Personal Cloud bekannt. Das Unternehmen hebt außerdem die
anhaltende Dynamik seiner schlüsselfertigen Personal-Cloud-Lösung Capsyl hervor
und gibt einen Ausblick auf eine neue ereignisbasierte digitale Erfahrung, die
sich auf gemeinsame Momente und Gruppeninteraktion konzentriert.
Erweiterte Funktionen der Personal-Cloud-Plattform von Synchronoss
Auf der CES präsentiert Synchronoss neue Verbesserungen seiner White-Label-
Personal-Cloud-Plattform, die Betreibern und Marken dabei helfen soll, sichere,
skalierbare und differenzierte Cloud-Dienste anzubieten. Die Updates stärken das
Kern-Content-Management, die geräteübergreifende Sicherung und Synchronisierung
sowie die Cloud-Intelligenz und führen gleichzeitig verbesserte Datenschutz- und
Sicherheitskontrollen ein, wie z. B. gesperrte Ordner für sensible Inhalte,
granulare Zugriffs- und Freigabeberechtigungen sowie integrierte
Dokumentenscanfunktionen für die sichere Speicherung physischer Dokumente.
Dynamik und Marktexpansion von Capsyl
Synchronoss hebt außerdem die kontinuierlichen Fortschritte von Capsyl hervor,
seiner gehosteten und vollständig verwalteten Personal-Cloud-Lösung, die für die
schnelle Bereitstellung durch Dienstanbieter und Verbrauchermarken entwickelt
wurde. Capsyl bietet sofort einsatzbereite Premium-Funktionen für die
persönliche Cloud, darunter geräteübergreifender Zugriff, kuratierte
Erinnerungen und KI-gestützte Content-Tools, bei minimaler Komplexität im
Betrieb.
Ein Jahr nach der erfolgreichen Markteinführung expandiert Capsyl über seinen
ursprünglichen mobilen Fußabdruck hinaus und unterstützt nun zusätzliche
Zugriffstypen und Anwendungsfälle im Bereich Verbraucherschutz, darunter festes
Breitband und integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese Erweiterung ermöglicht
umfassendere Erfahrungen für Haushalte und den Einsatz mehrerer Geräte und
spiegelt die wachsende Nachfrage nach schlüsselfertigen Cloud-Diensten wider,
die Premium-Funktionen, Lokalisierung und eine schnelle Markteinführung
kombinieren.
Vorschau auf eine neue ereignisbasierte Gruppen-Erlebnis-App
Zusätzlich zu den Plattform-Updates und der kommerziellen Dynamik bietet
Synchronoss eine erste Vorschau auf ein neues Cloud-basiertes Konzept, das auf
Ereignisse und Gruppen-Erlebnisse ausgerichtet ist. Das auf der Cloud-Plattform
von Synchronoss aufbauende Konzept führt ereignisspezifische Cloud-Bereiche ein,
in denen Fotos, Videos und verwandte Inhalte an einem Ort zusammengeführt
werden, sodass Nutzer Inhalte zu Reisen, Feiern, Live-Events oder
Gruppenaktivitäten einfach beitragen, abrufen und erneut ansehen können.
Das Erlebnis wird derzeit für den Direktvertrieb an Endkunden sowie für die
zukünftige Distribution oder Integration über strategische Partner geprüft. Die
Vorschau veranschaulicht, wie sich die persönliche Cloud über statischen
Speicher hinaus weiterentwickeln kann, um die Art und Weise, wie Menschen
gemeinsame Erlebnisse erfassen, organisieren und erinnern, besser zu
unterstützen und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards zu
gewährleisten.
?Auf der diesjährigen CES zeigen wir, wie Synchronoss die Grundlage seiner
Cloud-Plattform weiter stärkt und gleichzeitig ihre Nutzungs- und
Erlebnismöglichkeiten erweitert", so Jeff Miller, President und CEO von
Synchronoss Technologies.?Von verbesserter Sicherheit und Intelligenz auf
unserer gesamten Plattform über die wachsende Dynamik unserer Capsyl-Lösung bis
hin zur Vorschau auf neue Möglichkeiten, wie die Cloud gemeinsame Erlebnisse
unterstützen kann, konzentrieren wir uns darauf, unseren Partnern dabei zu
helfen, ihren Kunden vertrauenswürdige und sinnvolle Dienste anzubieten."
Über Synchronoss
Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von
Personal-Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle
Verbindungen zu ihren Abonnenten aufzubauen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform
vereinfacht Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung durch künstliche
Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Funktionen.
Dies führt zu verbesserten Umsatzströmen, geringeren Ausgaben und einer
schnelleren Markteinführung. Millionen von Kunden vertrauen Synchronoss, wenn es
darum geht, ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte zu
schützen. Entdecken Sie unter www.synchronoss.com (http://www.synchronoss.com/),
wie unsere Cloud-basierten Lösungen die Art und Weise neu definieren, wie Sie
mit Ihrer digitalen Welt in Verbindung bleiben.
Medienkontakt:
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com (mailto:dcilea@springboardpr.com)
Anlegerkontakt:
Ryan Gardella
ICR INC.
ryan.gardella@icrinc.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=n8iGQovB0heDDjj8n_4ucAEH7-
c93b0jY0jFHtuZlOZXDLnM0Fd2ZMf1twaEB1mhP5f0k1sHM2CgZlnKSg4QCpIhZOdYMhSwBqrVKknZa9
BNUP-yHkoH7uKX6GYuSbKY)

