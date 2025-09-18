DAX23.334 ±0,0%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,17 -0,7%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 -0,4%Gold3.671 -0,5%
GNW-News: UBiqube veröffentlicht branchenweit erste SASE Map mit umfassender Darstellung der SASE-Cloud-Architektur

17.09.25 14:04 Uhr

^DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, weltweit führender Anbieter

von Multi-Domain-IT-Infrastrukturautomatisierung, gab heute die Einführung von

SASE Map bekannt, einem kostenlosen Portal, das dem SASE-Ökosystem beispiellose

Transparenz verleihen soll.

Bislang hatten Unternehmen und Partner nur begrenzte Einblicke in die Art und

Weise und den Standort der Bereitstellung von SASE-Diensten und mussten sich

häufig auf fragmentierte und unvollständige Daten verlassen. Die SASE Map

reagiert auf den wachsenden Bedarf der Branche an transparenten

Architekturinformationen, indem sie die Points of Presence (PoPs) der Anbieter,

Hosting-Partner, Internet-Knotenpunkte und Transit-Anbieter auf einer einzigen

Karte anzeigt und so einen unvoreingenommenen Überblick über die Abdeckung,

Leistung und Resilienz der Anbieter bietet.

?Die SASE Map verschafft IT-Fachleuten, die für die Umstellung ihrer

Cybersicherheitspraktiken auf ein cloudbasiertes Modell verantwortlich sind, die

dringend benötigte Klarheit", so Nabil L. Souli, CEO von UBiqube.?Die SASE Map

ist für alle kostenlos verfügbar und ihre Informationen werden in Echtzeit

aktualisiert, um bei der Einsatzplanung und damit verbundenen Entscheidungen zu

helfen. Diese Einführung ist ein wichtiger Meilenstein, um der IT-Sicherheits-

Community umfassende und transparente Einblicke in die architektonischen

Unterschiede zwischen den derzeit auf dem Markt erhältlichen SASE-Optionen zu

geben."

Um auf die SASE Map zuzugreifen, besuchen Sie: www.sase-opslab.com/the-sase-map

(http://www.sase-opslab.com/the-sase-map?utm_source=chatgpt.com)

Über SASE OpsLab

SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte

Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung

und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung

gebrauchsfertiger?Ops Kits" ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und

Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und

Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden

Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab

bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um

die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.

Medienkontakt

Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com

