GNW-News: UBiqube veröffentlicht branchenweit erste SASE Map mit umfassender Darstellung der SASE-Cloud-Architektur
^DUBLIN, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, weltweit führender Anbieter
von Multi-Domain-IT-Infrastrukturautomatisierung, gab heute die Einführung von
SASE Map bekannt, einem kostenlosen Portal, das dem SASE-Ökosystem beispiellose
Transparenz verleihen soll.
Bislang hatten Unternehmen und Partner nur begrenzte Einblicke in die Art und
Weise und den Standort der Bereitstellung von SASE-Diensten und mussten sich
häufig auf fragmentierte und unvollständige Daten verlassen. Die SASE Map
reagiert auf den wachsenden Bedarf der Branche an transparenten
Architekturinformationen, indem sie die Points of Presence (PoPs) der Anbieter,
Hosting-Partner, Internet-Knotenpunkte und Transit-Anbieter auf einer einzigen
Karte anzeigt und so einen unvoreingenommenen Überblick über die Abdeckung,
Leistung und Resilienz der Anbieter bietet.
?Die SASE Map verschafft IT-Fachleuten, die für die Umstellung ihrer
Cybersicherheitspraktiken auf ein cloudbasiertes Modell verantwortlich sind, die
dringend benötigte Klarheit", so Nabil L. Souli, CEO von UBiqube.?Die SASE Map
ist für alle kostenlos verfügbar und ihre Informationen werden in Echtzeit
aktualisiert, um bei der Einsatzplanung und damit verbundenen Entscheidungen zu
helfen. Diese Einführung ist ein wichtiger Meilenstein, um der IT-Sicherheits-
Community umfassende und transparente Einblicke in die architektonischen
Unterschiede zwischen den derzeit auf dem Markt erhältlichen SASE-Optionen zu
geben."
Um auf die SASE Map zuzugreifen, besuchen Sie: www.sase-opslab.com/the-sase-map
(http://www.sase-opslab.com/the-sase-map?utm_source=chatgpt.com)
Über SASE OpsLab
SASE OpsLab ist ein Automatisierungsmarktplatz für vorgefertigte
Bereitstellungs- und Migrationsanwendungsfälle, der speziell zur Vereinfachung
und Skalierung von SASE-Vorgängen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung
gebrauchsfertiger?Ops Kits" ermöglicht SASE OpsLab Kunden, Wiederverkäufern und
Anbietern, Rollouts zu beschleunigen, Migrationen zu optimieren und
Betriebsrisiken zu reduzieren. Unterstützt von UBiqube, einem weltweit führenden
Anbieter von IT- und Cloud-Infrastrukturautomatisierung, kombiniert SASE OpsLab
bewährte Automatisierungstechnologie mit fundiertem operativem Fachwissen, um
die schwierigsten Herausforderungen von SASE zu lösen.
Medienkontakt
Gabrielle Small
ghs@ubiqube.com
