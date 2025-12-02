GNW-News: VeydooMax V5 definiert intelligentes Fahren mit KI-Intelligenz und industriegerechtes Design neu - Deutschland-Premiere auf der INTERMOT Köln
^KÖLN, Deutschland, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach seinem mit Spannung
erwarteten Debüt auf der EICMA Milano stellt VeydooMax seine Flaggschiff-
Innovation - das VeydooMax V5 AI Riding System - erstmals in Deutschland auf der
INTERMOT Köln 2025 vor. Basierend auf der Kernphilosophie der Marke?Smarter
Ride, Tougher Build" (Intelligenter fahren, robuster gebaut) setzt das V5 neue
Maßstäbe für intelligente, langlebige und tief integrierte Motorrad-Fahrsysteme.
Das V5 demonstriert mit seiner Intelligenz auf Automobilniveau und seiner
industriegerechten Langlebigkeit, wie Hardware, KI-Algorithmen und ein speziell
entwickeltes Riding OS (Fahrbetriebssystem) zu einer einheitlichen Plattform
verschmelzen können - und damit beispiellose Stabilität, Reaktionsfähigkeit und
Sicherheit auf der Straße gewährleisten.
Intelligenteres Fahren: Die KI-Plattform als Herzstück des V5
Das Herzstück des V5 ist die maßgeschneiderte KI-Plattform, die eng mit dem
speziellen Riding OS der Marke integriert ist, um auch bei hoher Auslastung wie
Navigation, 2K-HDR-Aufzeichnung und Telefonaten eine schnelle, reibungslose und
verzögerungsfreie Leistung zu ermöglichen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
* KI-Bildgebungssystem
KI-gestützte Bildgebung mit Stabilisierung, HDR-Optimierung und klarer
Bildwiedergabe bei Nacht sorgt für gleichbleibend scharfe Aufnahmen bei
Gegenlicht, schlechten Lichtverhältnissen und unwegsamem Gelände.
* KI-Sicherheitsassistenz
Die Unterstützung für mmWave-Radar ermöglicht Blind Spot Detection (BSD) und
Forward Collision Warning (FCW) - Funktionen, die normalerweise in ADAS-
Systemen für Kraftfahrzeuge zu finden sind - nun auch für Zweiräder.
* Nahtlose Geräteintegration
Kompatibel mit Apple CarPlay, Android Auto und HiCar, mit einem
hochpräzisen 5-Modus-GNSS-System (GPS / BeiDou / GLONASS / Galileo / QZSS).
* Profi-Audiooptimierung
Die verbesserte Windgeräuschunterdrückung sorgt auch bei hohen
Geschwindigkeiten für klare Kommunikation und Navigationsansagen.
Robuster gebaut: Industriegerechte Zuverlässigkeit für den Einsatz unter realen
Bedingungen
Das V5 wurde speziell im Hinblick auf die anspruchsvollen und unvorhersehbaren
Bedingungen europäischer Touren entwickelt und zeichnet sich durch eine
verbesserte strukturelle Haltbarkeit und hervorragenden Umgebungsschutz aus.
Zu den wichtigsten Vorteilen hinsichtlich der Langlebigkeit zählen:
* 1000-Nit-Display in Industriequalität
gewährleistet gleichbleibende Helligkeit bei direkter Sonneneinstrahlung mit
verlängerter Anti-Aging-Performance und vollständig handschuhfreundlicher,
regenoptimierter Touch-Steuerung.
* IP67 Wasser- und Staubschutz
Vollständiger Schutz gegen Regen, Schlamm, Staub und Wasserimmersion.
* Verstärkter, Mecha-inspirierter Aufbau
Ein industriegerechter Verriegelungsmechanismus garantiert Stabilität auf
unebenen Straßen, während das Schnellverschlusssystem ein sicheres,
werkzeugloses Entfernen ermöglicht, um das Diebstahlrisiko zu verringern.
Ein neuer Standard für intelligente Fahrsysteme
?Wir freuen uns sehr, das VeydooMax V5 in Deutschland vorstellen zu dürfen",
sagte Eric Chen, Leiter des Auslandsgeschäfts bei VeydooMax.?'Smarter
Ride' spiegelt unser Streben nach wahrer Intelligenz und nahtloser
Benutzererfahrung wider; 'Tougher Build' steht für unser Engagement für
langfristige Haltbarkeit. Da Motorradfahrer zunehmend Technologie auf
Automobilniveau auf zwei Rädern erwarten, wurde das V5 als zuverlässigster
Begleiter für jede Reise konzipiert."
Erleben Sie das V5 auf der INTERMOT Köln
* Veranstaltung: INTERMOT Köln 2025
* Datum: 04.-07.12.2025
* Ort: Koelnmesse, Messeplatz 1, 50679 Köln, Deutschland
* Stand: Halle 8 - Stand C045BG
Über VeydooMax
VeydooMax entwickelt innovative Smart-Riding-Systeme, die KI-Intelligenz,
robuste Hardwaretechnik und fahrerorientiertes Design kombinieren. Das VeydooMax
V5 AI Riding System ist das Ergebnis der Mission der Marke, die Fahrsicherheit,
Leistung und vernetzte Erlebnisse zu verbessern und gleichzeitig eine globale
Community von Fahrern etablieren, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten.
Medienkontakt:
Raymond Peng
Integrated Marketing Manager
marketing@veydoomax.com
https://veydoomax.com (https://veydoomax.com/)
