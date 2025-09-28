GNW-News: Weltküstenforum 2025: Konferenz in Yancheng zum Erfahrungsaustausch über ökologische Prioritäten und grüne Entwicklung
^YANCHENG, China, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. September wurde bei
der Eröffnungszeremonie beim Weltküstenforum 2025 der Bericht?State of the
World's Coastal Ecosystems" (Zustand der Küstenökosysteme weltweit)
veröffentlicht. Der Bericht enthält erstmals eine systematische Bewertung der
Verteilung, Veränderungen und wichtigsten Einflussfaktoren von 13 Arten von
Küstenökosystemen weltweit. Darüber hinaus werden globale Praktiken in den
Bereichen Naturschutz, Wiederherstellung und nachhaltige Entwicklung untersucht
und vorrangige Handlungsempfehlungen ausgesprochen.
Dies ist ein wichtiges Ergebnis des Weltküstenforums 2025 und spiegelt den
eigentlichen Zweck seiner Gründung wider: die Förderung des ökologischen
Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung in Küstenregionen weltweit sowie die
Bereitstellung öffentlicher Wissensprodukte und Lösungen für die globale
Küstenpolitik.
Als Chinas erstes Küstenfeuchtgebiet, das zum Weltnaturerbe erklärt wurde, sind
die Feuchtgebiete des Gelben Meeres in Yancheng mit ihrer einzigartigen
ökologischen Umgebung und ihrer reichen Artenvielfalt zu einem Vorbild für den
weltweiten Naturschutz geworden.
Bei der Eröffnungszeremonie berichtete Zhou Bin, Sekretär des KPCh-Komitees der
Stadt Yancheng, über die lokalen Erfahrungen der Stadt. In den letzten
40 Jahren hat die Stadt der Ökologie Priorität eingeräumt, eine Reihe
naturbasierter Lösungen entwickelt und ein umfassendes Schutzsystem aufgebaut,
das vom Schutz der Lebensräume wandernder Tierarten bis zur Wiederherstellung
wildlebender Populationen reicht. Durch eine dreistufige Strategie aus
?Einführung und Populationserweiterung - Verhaltensanpassung - Renaturierung"
ist die Zahl der Milu-Hirsche (Père-David-Hirsche) von 39 eingeführten Tieren im
Jahr 1986 auf heute mehr als 8.500 gestiegen, wobei ihre Fortpflanzungs-,
Überlebens- und jährlichen Wachstumsraten weltweit an erster Stelle stehen.
Gleichzeitig hat Yancheng seine natürlichen Ressourcen an Wind- und
Sonnenenergie genutzt, um eine umweltfreundliche Entwicklung voranzutreiben, und
ein umfassendes System für die neue Energiebranche aufgebaut, das Forschung,
Produktion und Betrieb umfasst.
?Yancheng verdeutlicht uns, dass Feuchtgebiete keine Hindernisse für die
Entwicklung darstellen, sondern vielmehr ein Gewinn für eine nachhaltige
Entwicklung sind", erklärt Carlos Aldeco, Vertreter der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in der Volksrepublik
China und der Demokratischen Volksrepublik Korea.
Zhang Lei, Vorsitzender der Envision Group, nahm an der Eröffnungsfeier teil und
erklärte in seiner Grundsatzrede:?Wir richten unseren Fokus auf den Ozean und
planen, gemeinsam mit Yancheng die Entwicklung eines neuen integrierten
Offshore-Energiesystems zu erforschen, das Wind-, Solar- und
Wasserstoffspeicherung kombiniert, neue grüne 'Ölfelder' auf See zu errichten
und einen weltweit führenden neuen Hub für die Erdölindustrie zu schaffen."
Mit dem Beitritt neuer Partner ist die Anzahl der Partner des Weltküstenforums
2025 von ursprünglich 15 auf 25 gestiegen, wodurch der?internationale Kreis"
weiter ausgebaut und das Kooperationsnetzwerk erweitert wurde. Unter dem Motto
?Schöne Küsten: Ökologische Priorität und grüne Entwicklung" versammelten sich
Interessengruppen in Yancheng, um gemeinsam über den ökologischen Schutz und die
nachhaltige Entwicklung globaler Küstenregionen zu diskutieren, Ideen zu
entwickeln und Erfahrungen auszutauschen. Aminath Hussain Shareef,
Staatsministerin für Fischerei und Meeresressourcen der Malediven, erklärte:
?Keine Nation kann diese Herausforderungen alleine bewältigen. Die globale
Zusammenarbeit über Plattformen wie dieses Forum ist von entscheidender
Bedeutung. Wir müssen den Austausch von Wissen, Technologie und Finanzmitteln
intensivieren, um Küstenökosysteme zu schützen, eine nachhaltige blaue
Wirtschaft zu fördern und klimaresistente Gemeinschaften aufzubauen."
