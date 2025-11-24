GNW-News: Xiangzhou: Duftender Reis für ein langes Leben, Quellen definieren den Wohlgeschmack von Reis
^LAIBIN, China, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vor kurzem fand im
Internationalen Logistikpark für landwirtschaftliche Produkte Haojixing in
Shenzhen die Messe?Guangxi Brand" 2025 für die Produktion und den Vertrieb
landwirtschaftlicher Spezialitäten aus Xiangzhou statt. In Rahmen der
Veranstaltung veröffentlichten die People's Government of Xiangzhou County
(Volksregierung des Landkreises Xiangzhou) zusammen mit dem Xiangzhou County
Bureau of Agriculture and Rural Affairs (Amt für Landwirtschaft und ländliche
Angelegenheiten des Landkreises Xiangzhou) und der Xiangzhou County
Administration for Market Regulation (Marktregulierungsbehörde des Landkreises
Xiangzhou) gemeinsam das Markenlogo und den Werbeslogan für Xiangzhou-Reis.
Im Zentrum von Guangxi im Süden Chinas, innerhalb des goldenen Agrargürtels auf
23° nördlicher Breite, liegt ein einzigartiges landwirtschaftliches Juwel -
Xiangzhou. Dieses Land, das als?Chinas Hochburg der Quellen" bekannt ist,
verfügt über mehr als 300 verschiedene Quellen, selenreichen, fruchtbaren Boden
und eine jahrtausendealte Reisanbaukultur. Zusammen machen diese Faktoren den
einzigartigen Wert von Xiangzhou-Reis aus und lassen ihn zu einem Paradebeispiel
für die Symbiose und den Wohlstand der modernen chinesischen Landwirtschaft und
des kulturellen Erbes werden.
Die landwirtschaftlichen Wurzeln von Xiangzhou lassen sich bis in die
Jungsteinzeit vor zehntausend Jahren zurückverfolgen. Die Zeugnisse einer
Reisanbaukultur in der Muschelhügelstätte von Nansha Bay bestätigen, dass es
sich um einen der Geburtsorte der frühen chinesischen Agrarzivilisation handelt.
Im Text Yu Di Ji Sheng aus der Song-Dynastie heißt es:?Der langkörnige,
jadeähnliche Reis aus Xiangzhou ist der beste im Süden." Der Bezug zur
Reiskultur lässt sich sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart
deutlich beobachten.
Im Zuge der landwirtschaftlichen Modernisierung hat Xiangzhou ein Anbausystem
mit?einheitlichen Sorten und einheitlichen Standards" etabliert, wobei
konventionelle hochwertige Reissorten wie Sixiang Nr. 1, Guangliangxiang Nr. 2,
Liangfaxiangsi und Jingmeisixiang dominieren. Dies gewährleistet nicht nur die
Ernährungssicherheit, sondern schafft durch die Produktgruppe?Xiangzhou-Reis"
auch eine Standardisierung der gesamten Produktionskette vom Anbau bis zum
Verkauf. Der Duftreis, der rote Reis und andere Sorten, die von Unternehmen wie
Gaofeng Rice Industry und Xiangcang Rice Industry angebaut werden, wurden in die
?Nationale Liste der berühmten, besonderen, hochwertigen und neuen
landwirtschaftlichen Produkte" aufgenommen.
Die Reisindustrie hat Tausenden von Bauern zu einem stabilen Einkommenszuwachs
verholfen, und Aktivitäten wie?Mikro-Urlaub auf dem Reisfeld" und?Erntefest"
haben der Agrarkultur neue Vitalität verliehen. Im Rahmen der nationalen
Strategie zum Aufbau eines starken Agrarlandes verfolgt Xiangzhou einen für alle
Seiten vorteilhaften Weg des ökologischen Schutzes, der industriellen
Modernisierung und des kulturellen Vermächtnisses durch das Modell der
tiefgreifenden Integration von?charakteristischer Landwirtschaft + kulturellem
IP".
Der Reis vermittelt dabei den?landwirtschaftlichen Kodex der Gemeinde der
heißen Quellen für Langlebigkeit", um die moderne Vitalität der traditionellen
chinesischen Landwirtschaft kontinuierlich in die Welt zu tragen. Von der
Landintegration bis zur digitalen und intelligenten Befähigung, vom Markenaufbau
bis zur kulturellen Weitergabe - das Markenlogo?Xiangzhou-Reis" ist ein
lebendiger Beweis für die Wiederbelebung des ländlichen Raums mit Reis als
Medium.
Quelle: Xiangzhou County Bureau of Agriculture and Rural Affairs
Ansprechpartner: Herr Zeng, Tel.: 86-10-63074558Â°