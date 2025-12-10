GNW-News: Xometry sponsert Langstreckenfahrer Alexander Jacoby auf den wichtigsten Rennstrecken in Europa, Großbritannien und Asien in der Saison 2026
^MÜNCHEN, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc.
(http://www.xometry.com/) (NASDAQ: XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz,
der Einkäufer und Anbieter der Auftragsfertigung vernetzt, hat heute bekannt
gegeben, dass das Unternehmen den Langstreckenrennfahrer Alexander Jacoby für
die Saison 2026 offiziell sponsern wird und damit die bereits 2025 bestehende
Partnerschaft verlängert. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team CLX
Motorsport wird Jacoby in der Asian Le Mans Series, dem Michelin Le Mans Cup und
der European Le Mans Series (ELMS) an den Start gehen.
Der brasilianisch-amerikanische Pilot Jacoby, der bereits in der Formel 4
Erfolge feiern konnte, verbindet den rasanten Formelsport mit
Langstreckenrennen. Er weiß, disziplinierte Umsetzung mit technischer Präzision
zu vereinen - Qualitäten, die den eigenen Anspruch von Xometry an exzellente
Fertigung widerspiegeln. Im Rahmen der Asian Le Mans Series
(https://www.asianlemansseries.com/) haben Jacoby und das Team CLX Motorsport
auf dem Sepang International Circuit in Malaysia bereits einen ersten Sieg
errungen.
?Bei den Rennen der Le Mans Series mit CLX Motorsport, einer der weltweit
führenden Meisterschaften für Prototypen, agiert Jacoby mit jener Präzision,
Schnelligkeit und technischen Konstanz, die über Stunden hinweg über den Erfolg
entscheiden", so Dmitry Kafidov, General Manager von Xometry Europe
(https://www.linkedin.com/in/dmitry-kafidov-77566922/).?Das ist genau die
Mentalität, für die wir bei Xometry stehen, und wir sind stolz darauf, Jacoby
bei seinen Wettkämpfen auf höchstem Niveau zu unterstützen."
?Ich bin unglaublich stolz, einen globalen Technologieführer wie Xometry an
meiner Seite zu haben, während das Team auf einigen der anspruchsvollsten
Rennstrecken in Europa und Asien antritt", so Jacoby.?Xometrys Einsatz für
Innovation deckt sich mit meinem eigenen Ansatz auf der Rennstrecke: immer
danach streben, besser zu werden, Probleme zu lösen und die Grenzen des
Möglichen zu erweitern."
Rennkalender und Highlights 2026
Jacobys Saison umfasst die legendärsten Rennstrecken der Welt, darunter:
* Asian Le Mans Series: (Bereits im Gange) - Sepang, Dubai und Abu Dhabi
* Michelin Le Mans Cup: Verschiedene europäische Rennstrecken
* European Le Mans Series: Wichtige Stationen in Barcelona, Spa-Francorchamps
und Portimão
Folgen Sie Alexander auf Instagram
(https://www.instagram.com/_alexanderjacoby_/).
Über Xometry
Xometrys (http://www.xometry.com/) (NASDAQ: XMTR) KI-gestützter Marktplatz, die
beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet
(https://www.thomasnet.com/)(®) und eine Reihe cloudbasierter Services
digitalisieren die Fertigungsindustrie in hohem Tempo. Xometry stellt
Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das
Wachstum ihres Unternehmens benötigen, und optimiert den Beschaffungsprozess für
Einkäufer durch Echtzeitpreise und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen
finden Sie unter xometry.com (https://www.xometry.com/) und xometry.eu
(https://xometry.eu/en/).
Medienkontakt
Lauran Cacciatori
VP Communications
773-610-0806
lauran.cacciatori@xometry.com (mailto:lauran.cacciatori@xometry.com)
Anlegerkontakt
Shawn Milne
VP Investor Relations
240-335-8132
shawn.milne@xometry.com (mailto:shawn.milne@xometry.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf48aaee-b6ff-
4a1c-8591-21606dca3ca6
