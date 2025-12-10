GNW-News: Xometry sponsert Langstreckenfahrer Alexander Jacoby auf den wichtigsten Rennstrecken in Europa, Großbritannien und Asien in der Saison 2026

Werte in diesem Artikel

MÜNCHEN, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc.

(http://www.xometry.com/) (NASDAQ: XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz,

der Einkäufer und Anbieter der Auftragsfertigung vernetzt, hat heute bekannt

gegeben, dass das Unternehmen den Langstreckenrennfahrer Alexander Jacoby für

die Saison 2026 offiziell sponsern wird und damit die bereits 2025 bestehende

Partnerschaft verlängert. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Team CLX

Motorsport wird Jacoby in der Asian Le Mans Series, dem Michelin Le Mans Cup und

der European Le Mans Series (ELMS) an den Start gehen.

Der brasilianisch-amerikanische Pilot Jacoby, der bereits in der Formel 4

Erfolge feiern konnte, verbindet den rasanten Formelsport mit

Langstreckenrennen. Er weiß, disziplinierte Umsetzung mit technischer Präzision

zu vereinen - Qualitäten, die den eigenen Anspruch von Xometry an exzellente

Fertigung widerspiegeln. Im Rahmen der Asian Le Mans Series

(https://www.asianlemansseries.com/) haben Jacoby und das Team CLX Motorsport

auf dem Sepang International Circuit in Malaysia bereits einen ersten Sieg

errungen.

?Bei den Rennen der Le Mans Series mit CLX Motorsport, einer der weltweit

führenden Meisterschaften für Prototypen, agiert Jacoby mit jener Präzision,

Schnelligkeit und technischen Konstanz, die über Stunden hinweg über den Erfolg

entscheiden", so Dmitry Kafidov, General Manager von Xometry Europe

(https://www.linkedin.com/in/dmitry-kafidov-77566922/).?Das ist genau die

Mentalität, für die wir bei Xometry stehen, und wir sind stolz darauf, Jacoby

bei seinen Wettkämpfen auf höchstem Niveau zu unterstützen."

?Ich bin unglaublich stolz, einen globalen Technologieführer wie Xometry an

meiner Seite zu haben, während das Team auf einigen der anspruchsvollsten

Rennstrecken in Europa und Asien antritt", so Jacoby.?Xometrys Einsatz für

Innovation deckt sich mit meinem eigenen Ansatz auf der Rennstrecke: immer

danach streben, besser zu werden, Probleme zu lösen und die Grenzen des

Möglichen zu erweitern."

Rennkalender und Highlights 2026

Jacobys Saison umfasst die legendärsten Rennstrecken der Welt, darunter:

* Asian Le Mans Series: (Bereits im Gange) - Sepang, Dubai und Abu Dhabi

* Michelin Le Mans Cup: Verschiedene europäische Rennstrecken

* European Le Mans Series: Wichtige Stationen in Barcelona, Spa-Francorchamps

und Portimão

Folgen Sie Alexander auf Instagram

(https://www.instagram.com/_alexanderjacoby_/).

Über Xometry

Xometrys (http://www.xometry.com/) (NASDAQ: XMTR) KI-gestützter Marktplatz, die

beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet

(https://www.thomasnet.com/)(®) und eine Reihe cloudbasierter Services

digitalisieren die Fertigungsindustrie in hohem Tempo. Xometry stellt

Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das

Wachstum ihres Unternehmens benötigen, und optimiert den Beschaffungsprozess für

Einkäufer durch Echtzeitpreise und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen

finden Sie unter xometry.com (https://www.xometry.com/) und xometry.eu

(https://xometry.eu/en/).

Medienkontakt

Lauran Cacciatori

VP Communications

773-610-0806

lauran.cacciatori@xometry.com (mailto:lauran.cacciatori@xometry.com)

Anlegerkontakt

Shawn Milne

VP Investor Relations

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com (mailto:shawn.milne@xometry.com)

