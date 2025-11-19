GNW-News: YPrime-Studie zeigt 74 % weniger Lokalisierungsfehler bei eCOA-Migration mit KI-gestützten Workflows

^MALVERN, Pennsylvania, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPrime

(http://www.yprime.com/), ein bewährter Anbieter von Technologien für klinische

Studien, veröffentlichte heute neue Ergebnisse, die zeigen, dass der Einsatz von

KI im Prozess der eCOA-Lokalisierung messbare Qualitätsverbesserungen erzielt -

mit 74 % weniger Migrationsfehlern, um zwei Drittel kürzere Review-Zyklen und

einer höheren globalen Studieninklusion.

Die auf der ISPOR 2025 von Jonathan Norman, Director of Localization & Scale

Management bei YPrime, vorgestellte Studie?Garbage In, Garbage Out: Can AI

Reduce the Impact of Human Error in eCOA Localized Text Migration?

(https://www.yprime.com/ai-driven-ecoa-localization-speed-accuracy/)"

untersuchte, wie KI einen der am stärksten übersehenen Aspekte der eCOA-

Entwicklung verbessern kann: die Migration. Dabei handelt es sich um den Prozess

des Imports übersetzter Clinical Outcome Assessments (COAs) in digitale Systeme.

YPrime verglich anhand einer Stichprobe von 15 Studien in 11 Sprachen eine

ausschließlich menschlich durchgeführte Migration mit dem hauseigenen KI-

gestützten Migrationsprozess. Der KI-Workflow reduzierte die Gesamtzahl der

Migrationsfehler um 74 %, verringerte die Anzahl der fehlerhaften Screen-Reports

um 60 % und verkürzte den Lokalisierungs-Review-Prozess um 67 %, ohne neue

Fehlertypen einzuführen.

?Die Lokalisierung ist einer der wichtigsten - und am wenigsten automatisierten

- Schritte für die globale Einsatzbereitschaft einer Studie", so Dr. Karl

McEvoy, Vice President, eCOA and Patient Technologies bei YPrime.?Diese

Forschung zeigt, dass KI, wenn sie auf eCOA-spezifische Dateistrukturen und

Sprachregeln trainiert ist, die fehleranfälligsten Schritte eliminieren kann.

Dadurch erhalten Linguisten und Studienteams qualitativ hochwertigere

Materialien zur Überprüfung. Das Ergebnis sind schnellere Freigaben, sauberere

Daten und inklusivere globale Studien."

Durch die Verbesserung von Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Lokalisierung

ermöglicht KI es Sponsoren, eine breitere Sprachabdeckung beizubehalten. Dadurch

wird die Notwendigkeit reduziert, unterrepräsentierte Populationen bei engen

Zeitplänen auszuschließen. Die schnellere Freigabe lokalisierter Screen-Reports

ermöglicht einen früheren Start von eCOA-Studienbuilds und First-Patient-In-

Meilensteinen, was zu messbaren Zeit- und Kostenvorteilen für globale Programme

führt.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen das anhaltende Engagement von YPrime

für Innovationen, die messbare Effizienzgewinne in Studien liefern. Zu den

jüngsten Markteinführungen zählen Advanced eCOA Oversight

(https://www.yprime.com/yprime-advanced-ecoa-oversight/), Automated Data Change

Forms (https://www.yprime.com/yprime-releases-reimagined-ecoa-automated-data-

change-form-for-more-efficient-clinical-trial-data-management/) (DCF) sowie

Glukometer-Integrationen (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-dcf-improves-

clinical-trial-data-management/) für Connected-Device-Studien. YPrime erweitert

seine KI-Initiativen innerhalb der YPrime-eCOA-Plattform weiter, mit Fokus auf

Quality Scoring und Next-Generation-Lokalisierungsworkflows, die Automatisierung

mit menschlicher Kontrolle ausbalancieren.

YPrime wurde kürzlich im?eCOA PEAK Matrix (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-

peak-matrix-2025-everest-group/)(®) (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-peak-

matrix-2025-everest-group/) Assessment 2025 (https://www.yprime.com/yprime-ecoa-

peak-matrix-2025-everest-group/)" der Everest Group als?Leader" ausgezeichnet.

Damit wird die nachgewiesene Fähigkeit des Unternehmens anerkannt, skalierbare,

hochwertige eCOA-Lösungen zu liefern, die den Anforderungen moderner klinischer

Studien an Geschwindigkeit und Komplexität gerecht werden. Zudem wurde das

Unternehmen 2024 als?Trailblazer in Patient Engagement

(https://www.yprime.com/yprime-recognized-as-trailblazer-in-patient-engagement-

by-everest-group/)" ausgezeichnet und damit für sein Engagement gewürdigt,

digitale Tools zu entwickeln, die Zugang, Genauigkeit und Gleichberechtigung in

der klinischen Forschung verbessern.

YPrime-Experten werden diese Ergebnisse am Mittwoch, den 3. Dezember 2025, in

einem Webinar vorstellen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.yprime.events. Das vollständige ISPOR-Poster steht auf der Website

www.yprime.com/resources zur Verfügung.

Über YPrime

YPrime vereinfacht klinische Studien mit eCOA, IRT und eConsent-Lösungen, die

Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität vereinen. Die eCOA-Plattform von

YPrime verbessert die Patienten-Compliance durch eine intuitive Anwendung und

ein benutzerfreundliches Design, rationalisiert die Arbeitsabläufe vor Ort durch

ein leistungsstarkes eCOA-Portal, integriert sich nahtlos in vernetzte Geräte

und unterstützt Sponsoren mit Dashboards für bessere Entscheidungen. Die KI-

gestützte Lokalisierung von eCOA beschleunigt die Globalisierung, während

vorvalidierte und konfigurierbare eCOA- und IRT-Lösungen einen schnelleren

Studienstart mit Qualitätsmetriken über dem Branchenstandard ermöglichen. YPrime

genießt das Vertrauen sowohl führender Pharmaunternehmen als auch aufstrebender

Biotech-Firmen und verbindet fundierte Branchenexpertise mit Innovation, um

zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit fast zwei Jahrzehnten nachweisbarer

Erfolge, Lösungen in über 250 Sprachen und Support in mehr als 100 Ländern ist

YPrime Ihr Partner für die verlässliche Bewältigung klinischer

Forschungsherausforderungen. Besuchen Sie www.yprime.com oder senden Sie eine E-

Mail an marketing@yprime.com (mailto:marketing@yprime.com).

Medienkontakt

Grazia Mohren

Senior Vice President, Marketing, YPrime

marketing@yprime.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3d3b4f4-d80f-

4cc1-8051-78e3de911804

Â°