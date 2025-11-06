GNW-News: Zethaus stößt europäische Debatte über die Zukunft des industrialisierten Bauens an
^BRAGA, Portugal, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZETHAUS, die Marke für
industrialisiertes Bauen der portugiesischen dstgroup, gibt ihr internationales
Debüt mit zwei beispiellosen Symposien in Italien: auf der Mailänder Triennale
(7. November) und an der Fakultät für Architektur in Venedig (19. November).
Die von Roberto Cremascoli und Camilla Donantoni geleitete Initiative bringt
unter dem Motto ININ Architekten, Künstler, Kuratoren und Denker
zusammen, um die Art und Weise, wie wir bauen und die Welt bewohnen, neu zu
definieren.
?Das Gemeinschaftshaus hat ausgedient. Die Städte sind heute nicht mehr
demokratisch, sozial und integrativ. Wir wollen daher einen Vorschlag
unterbreiten, um die mit Wohnen und Städten verbundenen Stigmata und Vorurteile
zu beseitigen", erklärt José Teixeira, Präsident der dstgroup.
Die dstgroup ist damit die erste portugiesische Unternehmensgruppe, die
internationale Sessions zum Thema industrialisiertes Bauen fördert. Diese
Tagungen werden live gestreamt, und die Anmeldung ist möglich über die Mailand
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qI_H5EBtOkWcZDYKFITZ-
rW0WmdzCElNm96VWNdaP11UM1ZDNTVBN1RPRlFSWFJEUUFZRENWTjJMTy4u&route=shorturl)- und
Venedig
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qI_H5EBtOkWcZDYKFITZ-
rW0WmdzCElNm96VWNdaP11UQjU0NEhBQkRHTjlRS0xNUlFTUFRZQTFKTy4u&route=shorturl)-
Symposiumslinks.
EIN RAUM DER REFLEXION ZWISCHEN MAILAND UND VENEDIG
Das erste Symposium findet am 7. November im Salone d'Onore der Mailänder
Triennale statt. Das Treffen ist Teil des Programms der Ausstellung
?Inequalities" von Norman Foster, die zwei ZETHAUS-Module zeigt, die einen neuen
Ansatz für industrielles Bauen illustrieren - modular, nachhaltig und zutiefst
menschlich.
Unter anderem werden Stefano Boeri, Cino Zucchi, Nina Bassoli, Camila Chamorro,
Francesco Faccin, José Teixeira und Emanuele Montibeller ihre Erfahrungen und
Ideen über die soziale Rolle der Architektur und die ethische Herausforderung
des Aufbaus einer lebenswerten Zukunft teilen.
Am 19. November findet in der IUAV - Università Iuav di Venezia die zweite
Veranstaltung statt, bei der eine komplementäre Sichtweise des Wohnens und
Bauens auf der Grundlage von Kunst, Erfahrung und Emotionen geboten wird.
Zu den Referenten gehören Gonçalo Byrne, Pedro Cabrita Reis, Adrian Paci, Benno
Albrecht, TAM Associates und José Teixeira, die sich mit der Architektur als Akt
des kollektiven Bewusstseins befassen - ein Raum, in dem sich Kunst und Technik
auf der Suche nach Bedeutung treffen.
ÜBER ZETHAUS
ZETHAUS ist eine Marke der dstgroup für industrialisiertes Bauen. Sie ist in
mehreren Sektoren tätig und bietet integrierte und skalierbare Lösungen an. Das
Geschäftsmodell basiert auf der industriellen Produktion.
ÜBER DIE DSTGROUP
Die dstgroup ist eine führende portugiesische Unternehmensgruppe, die in den
Bereichen Ingenieurwesen und Bauwesen, Umwelt, erneuerbare Energien,
Telekommunikation, Immobilien und Risikokapital tätig ist.
Kontakt: Ricardo Rodrigues (pressmedia), rr@pressmediaonline.com, Telefon:
+351969523802
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/064a1664-4b9e-45ba-
be5d-b6d9c484da86
