GNW-News: Zethaus stößt europäische Debatte über die Zukunft des industrialisierten Bauens an

06.11.25 13:26 Uhr

^BRAGA, Portugal, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZETHAUS, die Marke für

industrialisiertes Bauen der portugiesischen dstgroup, gibt ihr internationales

Debüt mit zwei beispiellosen Symposien in Italien: auf der Mailänder Triennale

(7. November) und an der Fakultät für Architektur in Venedig (19. November).

Die von Roberto Cremascoli und Camilla Donantoni geleitete Initiative bringt

unter dem Motto ININ Architekten, Künstler, Kuratoren und Denker

zusammen, um die Art und Weise, wie wir bauen und die Welt bewohnen, neu zu

definieren.

?Das Gemeinschaftshaus hat ausgedient. Die Städte sind heute nicht mehr

demokratisch, sozial und integrativ. Wir wollen daher einen Vorschlag

unterbreiten, um die mit Wohnen und Städten verbundenen Stigmata und Vorurteile

zu beseitigen", erklärt José Teixeira, Präsident der dstgroup.

Die dstgroup ist damit die erste portugiesische Unternehmensgruppe, die

internationale Sessions zum Thema industrialisiertes Bauen fördert. Diese

Tagungen werden live gestreamt, und die Anmeldung ist möglich über die Mailand

(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qI_H5EBtOkWcZDYKFITZ-

rW0WmdzCElNm96VWNdaP11UM1ZDNTVBN1RPRlFSWFJEUUFZRENWTjJMTy4u&route=shorturl)- und

Venedig

(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qI_H5EBtOkWcZDYKFITZ-

rW0WmdzCElNm96VWNdaP11UQjU0NEhBQkRHTjlRS0xNUlFTUFRZQTFKTy4u&route=shorturl)-

Symposiumslinks.

EIN RAUM DER REFLEXION ZWISCHEN MAILAND UND VENEDIG

Das erste Symposium findet am 7. November im Salone d'Onore der Mailänder

Triennale statt. Das Treffen ist Teil des Programms der Ausstellung

?Inequalities" von Norman Foster, die zwei ZETHAUS-Module zeigt, die einen neuen

Ansatz für industrielles Bauen illustrieren - modular, nachhaltig und zutiefst

menschlich.

Unter anderem werden Stefano Boeri, Cino Zucchi, Nina Bassoli, Camila Chamorro,

Francesco Faccin, José Teixeira und Emanuele Montibeller ihre Erfahrungen und

Ideen über die soziale Rolle der Architektur und die ethische Herausforderung

des Aufbaus einer lebenswerten Zukunft teilen.

Am 19. November findet in der IUAV - Università Iuav di Venezia die zweite

Veranstaltung statt, bei der eine komplementäre Sichtweise des Wohnens und

Bauens auf der Grundlage von Kunst, Erfahrung und Emotionen geboten wird.

Zu den Referenten gehören Gonçalo Byrne, Pedro Cabrita Reis, Adrian Paci, Benno

Albrecht, TAM Associates und José Teixeira, die sich mit der Architektur als Akt

des kollektiven Bewusstseins befassen - ein Raum, in dem sich Kunst und Technik

auf der Suche nach Bedeutung treffen.

ÜBER ZETHAUS

ZETHAUS ist eine Marke der dstgroup für industrialisiertes Bauen. Sie ist in

mehreren Sektoren tätig und bietet integrierte und skalierbare Lösungen an. Das

Geschäftsmodell basiert auf der industriellen Produktion.

ÜBER DIE DSTGROUP

Die dstgroup ist eine führende portugiesische Unternehmensgruppe, die in den

Bereichen Ingenieurwesen und Bauwesen, Umwelt, erneuerbare Energien,

Telekommunikation, Immobilien und Risikokapital tätig ist.

Kontakt: Ricardo Rodrigues (pressmedia), rr@pressmediaonline.com, Telefon:

+351969523802

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/064a1664-4b9e-45ba-

be5d-b6d9c484da86

Â°