Heute im FokusShutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Hannover Rück: Gewinnprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Salzgitter wird vorsichtiger. Chip-Streit um Nexperia: Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert. HelloFresh-Aktie: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen. Siemens: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand. Stabilus wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch.
