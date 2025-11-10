Zuversicht verbreitet

Der Finanzdienstleister Hypoport blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr.

"Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Bereits Ende Oktober hatte Hypoport SE vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt. Die Aussagen zu 2026 nun kamen bei den Anlegern gut an.

Die Hypoport-Aktie legte zeitweise 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilsscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel an Wert verloren.

Warburg-Experte Simon Stippig konnte nun zumindest attestieren, dass sich die Markterholung im dritten Quartal fortgesetzt hat. Er wies zudem auf die positiven Signale des Unternehmenschefs Ronald Slabke hin, der für das kommende Jahr eine "Rekordjagd auch im Ertrag" ankündigte.

