DAX 23.667 +0,6%ESt50 5.480 +0,7%Top 10 Crypto 15,60 -0,7%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.761 +0,3%Euro 1,1802 +0,0%Öl 66,84 +0,4%Gold 3.784 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Hypoport Aktien-Sparplan
141,40 EUR +1,40 EUR +1,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 937,29 Mio. EUR

KGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549336

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493365

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HYPOF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hypoport SE Buy

11:26 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
141,40 EUR 1,40 EUR 1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina sei, schrieb Gerhard Orgonas nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Dafür erwarte der Hypoport-Chef einen Einbruch der Neubauzahlen. Staatliche Impulse könnten dies jedoch verhindern./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,20 €		 Abst. Kursziel*:
84,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,88%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

11:26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.25 Hypoport Buy Warburg Research
15.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.08.25 Hypoport Buy Warburg Research
12.08.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

finanzen.net Lukrativer Nordex-Einstieg? TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in Rot
reNEWS Nordex in fast lane with Mercedes-Benz deal
EQS Group EQS-News: UKA orders 20 turbines from Nordex Group for Mercedes-Benz testing area
reNEWS Nordex enters Ecuadorian market
EQS Group EQS-News: Nordex Group enters Ecuadorian market with first order for 112 MW wind project
reNEWS Nordex Delta4000 sales pass 40GW
reNEWS Nordex secures 48MW turbine order in Austria
EQS Group EQS-News: Nordex receives order for nearly 48 MW for a project in Austria
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen