Hypoport Aktie
Marktkap. 937,29 Mio. EURKGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Die Immobilienpreise stiegen, was gut für die Hypothekenvolumina sei, schrieb Gerhard Orgonas nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Dafür erwarte der Hypoport-Chef einen Einbruch der Neubauzahlen. Staatliche Impulse könnten dies jedoch verhindern./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
260,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
141,20 €
|Abst. Kursziel*:
84,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
141,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
83,88%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hypoport SE
|11:26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.23
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA