Hypoport Aktie
Marktkap. 921,23 Mio. EURKGV 90,63 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. In der aktuell günstigen Bewertung des Finanzdienstleisters sieht Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen attraktiven Einstiegspunkt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
134,40 €
|Abst. Kursziel*:
126,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
134,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
127,27%
|
Analyst Name:
Simon Stippig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hypoport SE
|11:01
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.23
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA