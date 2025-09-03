GoPro Aktie News: GoPro verliert am Nachmittag

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 1,44 USD nach.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 1,44 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,44 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,47 USD. Zuletzt wechselten 55.506 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 64,58 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 72,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

GoPro veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

