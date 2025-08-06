GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1,31 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 1,31 USD. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,31 USD ab. Bei 1,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 34.882 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,37 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 81,61 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 69,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 12.05.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei -0,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat GoPro im vergangenen Quartal 134,31 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GoPro 186,22 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 11.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GoPro-Aktie in Höhe von 0,030 USD im Jahr 2025 aus.

