DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Blick auf GoPro-Kurs

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag tiefer

08.08.25 16:09 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Das Papier von GoPro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 1,31 USD abwärts.

Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1,31 USD. Bei 1,29 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,29 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 39.156 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 80,92 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,40 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 228,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 12.05.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. GoPro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,31 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,88 Prozent auf 134,31 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.08.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,030 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Stefano Tinti / Shutterstock.com

