GoPro Aktie News: GoPro schießt am Donnerstagnachmittag hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 12,0 Prozent auf 1,83 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:52 Uhr 12,0 Prozent. Bei 1,84 USD erreichte die GoPro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 344.078 GoPro-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 2,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GoPro am 11.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

