Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Aktienentwicklung

GoPro Aktie News: GoPro am Abend im Bullenmodus

11.09.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro am Abend im Bullenmodus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 18,1 Prozent auf 1,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,64 EUR 0,20 EUR 14,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie konnte um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 18,1 Prozent auf 1,93 USD. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1,65 USD. Bisher wurden heute 1.258.260 GoPro-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 79,31 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
