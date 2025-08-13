GoPro Aktie News: GoPro am Abend im Bullenmodus
Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 18,1 Prozent auf 1,93 USD.
Die GoPro-Aktie konnte um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 18,1 Prozent auf 1,93 USD. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1,65 USD. Bisher wurden heute 1.258.260 GoPro-Aktien gehandelt.
Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 79,31 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.
Die GoPro-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.
Nachrichten zu GoPro
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|16.03.2017
|GoPro Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.09.2016
|GoPro Outperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|14.01.2016
|GoPro Buy
|Dougherty & Company LLC
|29.10.2015
|GoPro Overweight
|Barclays Capital
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
|09.11.2016
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.12.2015
|GoPro Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|26.03.2015
|GoPro Equal Weight
|Barclays Capital
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|03.02.2017
|GoPro Underperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|09.11.2016
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
