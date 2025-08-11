GoPro Aktie News: GoPro am Dienstagnachmittag schwächer

GoPro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 1,26 USD nach.

Die GoPro-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 1,26 USD. Im Tief verlor die GoPro-Aktie bis auf 1,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 205.253 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Mit Abgaben von 68,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den GoPro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,030 USD je Aktie.

