GoPro Aktie News: GoPro am Abend weit abgeschlagen

GoPro im Fokus

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von GoPro befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 9,1 Prozent auf 1,49 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 9,1 Prozent auf 1,49 USD. In der Spitze büßte die GoPro-Aktie bis auf 1,49 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 396.647 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 51,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,40 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.11.2025 äußerte sich GoPro zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GoPro -0,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 162,92 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 258,90 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte GoPro am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

