GoPro Aktie News: GoPro reagiert am Nachmittag positiv

15.08.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 1,34 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,34 USD. Die GoPro-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,34 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 76.004 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 2,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 186,22 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

