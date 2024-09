GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 1,36 USD ab.

Die GoPro-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 1,36 USD abwärts. Das Tagestief markierte die GoPro-Aktie bei 1,36 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.233 GoPro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,80 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,07 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 1,16 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 14,39 Prozent wieder erreichen.

Für GoPro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

GoPro ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 186,22 Mio. USD – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 241,02 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte GoPro am 07.11.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,063 USD je GoPro-Aktie belaufen.

