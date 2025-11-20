DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Aktie im Fokus

GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von GoPro

20.11.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,9 Prozent auf 1,46 USD ab.

GoPro
1,34 EUR 0,01 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die GoPro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 1,46 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GoPro-Aktie bis auf 1,45 USD. Bei 1,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 364.801 GoPro-Aktien.

Bei 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,40 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 72,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass GoPro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GoPro 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 162,92 Mio. USD, gegenüber 258,90 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,07 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,230 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

