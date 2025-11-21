GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 1,46 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die GoPro-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 1,47 USD. Bei 1,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 127.376 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 109,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Abschläge von 72,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.11.2025 hat GoPro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. GoPro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 258,90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je GoPro-Aktie.

