GoPro Aktie News: GoPro schiebt sich am Abend vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 1,51 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die GoPro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 1,51 USD. In der Spitze legte die GoPro-Aktie bis auf 1,52 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,43 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 388.871 GoPro-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. 101,66 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,62 Prozent.
Zuletzt erhielten GoPro-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
GoPro veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,92 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 258,90 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je GoPro-Aktie belaufen.
Analysen zu GoPro
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2018
|GoPro Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.01.2018
|GoPro Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2018
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|02.10.2017
|GoPro Sell
|Dougherty & Company LLC
|31.07.2017
|GoPro Equal-Weight
|Morgan Stanley
