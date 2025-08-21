GoPro Aktie News: GoPro präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,23 USD zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,23 USD zu. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 1,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 53.150 GoPro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 48,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 207,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GoPro am 11.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor