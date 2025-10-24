GoPro Aktie News: GoPro am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von GoPro gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GoPro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 2,22 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 2,22 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die GoPro-Aktie bei 2,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,24 USD. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 366.784 Aktien.
Bei 3,05 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GoPro-Aktie mit einem Kursplus von 37,16 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,06 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,31 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,22 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152,64 Mio. USD.
Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.
