GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

24.10.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 2,11 USD ab.

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 3,9 Prozent auf 2,11 USD ab. Die Abwärtsbewegung der GoPro-Aktie ging bis auf 2,10 USD. Bei 2,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.280.143 GoPro-Aktien umgesetzt.

Bei 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 44,66 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (0,40 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 81,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird GoPro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

