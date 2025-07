GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von GoPro konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 1,36 USD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 1,36 USD zu. Im Tageshoch stieg die GoPro-Aktie bis auf 1,36 USD. Bei 1,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 76.862 GoPro-Aktien den Besitzer.

Bei 2,37 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GoPro-Aktie 74,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 70,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

GoPro gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 134,31 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass GoPro im Jahr 2025 0,030 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

