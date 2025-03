GRENKE Aktie News: GRENKE am Nachmittag im Sinkflug

Blick auf GRENKE-Kurs

Die Aktie von GRENKE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GRENKE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 19,0 Prozent auf 13,86 EUR abwärts.

Die GRENKE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 19,0 Prozent im Minus bei 13,86 EUR. In der Spitze büßte die GRENKE-Aktie bis auf 13,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten GRENKE-Aktien beläuft sich auf 1.342.908 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,87 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2025 bei 13,30 EUR. Mit Abgaben von 4,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für GRENKE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,470 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,412 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,00 EUR für die GRENKE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte GRENKE am 29.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 200,85 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 175,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

GRENKE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der GRENKE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass GRENKE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

