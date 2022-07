MorphoSys-Aktie gibt nach: MorphoSys reduziert Umsatzerwartung für wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,84 EUR

Konzernchef Jean-Paul Kress blickt laut einer Mitteilung vom Dienstag zwar zuversichtlich auf eine "Erholung der Verkäufe von Monjuvi im zweiten Quartal". Fügte aber hinzu, "dass der Wettbewerb zugenommen hat, unter anderem durch die jüngsten Zulassungen zusätzlicher "Zweitlinien-Therapieoptionen" für bestimmte Blutkrebsformen.

Daher erwartet er 2022 für die USA nun nur noch einen Netto-Produktumsatz von Monjuvi von 90 bis 110 Millionen US-Dollar, nach bisher 110 bis 135 Millionen. Die MorphoSys-Aktien drehten daraufhin ins Minus, und verlieren via XETRA zeitweise 1,73 Prozent auf 20,49 Euro.

JPMorgan belässt MorphoSys auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MorphoSys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der US-Umsatz des Krebsmittels Monjuvi habe die Markterwartungen im zweiten Quartal um 8 Prozent verfehlt, schrieb Analyst James Gordon am Dienstag in einer ersten Reaktion auf vom Antikörperspezialisten vorab veröffentlichte Daten. Die Jahresziele seien entsprechend gestutzt worden. Gordon zeigte sich enttäuscht und rechnet mit weiter sinkenden Markterwartungen. Die Aktien seien aber von Leerverkäufen geprägt. Hinter einen Belastungsfaktor könne nun ein Haken gemacht werden, was die Aktien kurzfristig etwas stützen könnte, so Gordon. Mittel- und langfristig sieht er Morphosys aber weiter in schwerem Fahrwasser. Monjuvi habe bereits zum Start Probleme, und die Konkurrenz werde nur noch stärker.

