United Airlines-Aktie vorbörslich tiefer: United Airlines plant wohl den Kauf von 100 Langstreckenjets

Im Auge habe sie dabei Boeings Langstreckenjet 787 "Dreamliner" und Airbus' Konkurrenzmodell A350, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Dies wäre einer der größten Bestellungen von Langstreckenjets überhaupt. United Airlines -Chef Scott Kirby habe kürzlich vor Piloten bei einem Training in Denver von einer geplanten Bestellung einer dreistelligen Zahl von Maschinen gesprochen. Diese könnte ihm zufolge im Dezember bekannt gegeben werden. Andere Quellen hätten diese Größenordnung bestätigt.

Vertreter von United, Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Die Fluggesellschaft hat 128 Boeing-Jets mit zwei Triebwerken in der Flotte, die mindestens 20 Jahre alt sind. In diesem Alter steigen die Wartungskosten üblicherweise deutlich. United hat derzeit ausstehende Lieferungen von nur sieben "Dreamliner"-Jets. Einen Auftrag über 45 Airbus A350 hat sie mehrfach verschoben. Die Gespräche mit den Flugzeugherstellern laufen den Angaben zufolge bereits seit mehreren Monaten. Bisher besteht Uniteds Langstreckenflotte nur aus Flugzeugen von Boeing.

Vorbörslich zeigt sich die United Airlines-Aktie an der NASDAQ zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 35,30 US-Dollar. Die Boeing-Aktie notiert derweil vorbörslich an der NYSE 0,28 Prozent schwächer bei 131,90 US-Dollar. Airbus-Papiere verlieren unterdessen via XETRA 0,34 Prozent auf 96,87 euro.

