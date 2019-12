Analyst sieht noch gewaltiges Kurspotential für die Alibaba-Aktie

Aktien in diesem Artikel Alibaba 183,20 EUR

-0,11% Charts

News

Analysen

• Kräftige Kursgewinne seit Börsengang• Analystin hebt Kursziel an• Hohe Ziele gesetzt

Nachdem seine Aktien bereits seit 2014 an der NYSE gelistet sind, hat Chinas größter Onlinehändler Alibaba am 26. November ein Zweitlisting in Hongkong gestartet. Durch die Ausgabe von 500 Millionen Aktien zu einem Preis von 176 Hongkong-Dollar konnte neues Kapital im Wert von umgerechnet 12,9 Milliarden US-Dollar eingesammelt werden. Der Internetriese verspricht sich Vorteile davon, dass seine Aktien nun rund um die Uhr gehandelt werden können und dass er nun einen direkten Zugang zu asiatischen Investoren hat.

Hohes Kursziel

Bei Anlegern kam der Schritt jedenfalls gut an, der Aktienkurs konnte seither deutlich zulegen. Und auch für die Zukunft ist Alice Yap, Analystin bei der Citigroup, optimistisch gestimmt, trotz heftigem Gegenwind in Form von Massenprotesten in der Sonderverwaltungszone, einem langsameren chinesischen Wirtschaftswachstum sowie dem sino-amerikanischen Handelskonflikt.

Am Montag, den 9. Dezember, gab Yap deshalb für die in Hongkong gelisteten Papiere eine "Kauf"-Empfehlung ab und versah sie mit einem Kursziel von 284 HK-Dollar - ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 197,50 HK-Dollar.

Auch für die an der New York Stock Exchange gehandelten American Depositary Shares (ADS), von denen jede acht gewöhnliche Aktien aus Hongkong repräsentiert, ist die Analystin optimistischer geworden. Sie hob das Kursziel für die ADS von zuvor 230 auf nun 284 US-Dollar an. Das entspräche einem kräftigen Plus gegenüber dem letzten Schlusskurs, denn zuvor waren sie am Freitag mit 201,89 US-Dollar ins Wochenende gegangen.

Erfolgreiches Jahr voraus?

Bereits für das bald beginnende Jahr 2020 hat die Citigroup-Analystin hohe Erwartungen an Alibaba. So geht sie davon aus, dass der Konzern seinen Umsatz um 36,5 Prozent auf 514,5 Milliarden Yuan sowie sein EBITDA um 32 Prozent auf 161,4 Milliarden Yuan deutlich verbessern wird.

Wachstumsbestrebungen

Alice Yap glaubt, dass Alibaba seine Technologie und andere Innovationen wirksam einsetzen kann, um seine kurz- und langfristigen Visionen zu erreichen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Gelegenheiten bei seiner Globalisierungsstrategie, aber auch auf den Konsum im Heimatmarkt. Außerdem will es mittels des Einsatzes von Big Data (digitale Technologien zur Bewältigung wachsender Datenberge) und Cloud Computing (Bereitstellung von Computingressourcen wie z.B. Server über das Internet) die digitale Wirtschaft Chinas transformieren.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre will Alibaba so die Zahl seiner jährlichen Kunden in China auf über eine Milliarde steigern und für einen Konsum im Volumen von mehr als 10 Billionen HK-Dollar (1,42 Billionen US-Dollar) sorgen. Bis 2036 will der Internetriese sogar weltweit auf eine jährliche Kundenzahl von zwei Milliarden Menschen kommen.

Alibaba - Eine Existenz in drei Jahrhunderten

Jack Ma, der Alibaba im Jahr 1999 gegründet hatte, plant sogar noch viel weiter in die Zukunft. Zwar trat er am 10. September 2019 im Alter von 55 Jahren als Konzernvorsitzender zurück, doch bevor er in den Ruhestand ging, hat er noch ein ambitioniertes Ziel ausgerufen: Alibaba soll seinem Willen nach mindestens bis ins Jahr 2101 bestehen bleiben, denn dann hätte es der Konzern geschafft, in drei Jahrhunderten zu existieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com