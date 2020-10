Merkel sieht Tesla-Ansiedlung als positives Beispiel

Aktien in diesem Artikel Tesla 367,75 EUR

"Es freut mich, dass Brandenburg mit Tesla zeigt, wie man mit unseren Gesetzen und Fördermöglichkeiten auch in kurzer Zeit Dinge durchsetzen kann", sagte die Kanzlerin in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch die "Märkische Allgemeine" gehört (Freitag).

Tesla baut in Grünheide bei Berlin seine erste Elektroautofabrik in Europa. Dort sollen von Sommer 2021 an rund 500 000 Autos im Jahr produziert werden. Die umweltrechtliche Genehmigung steht bisher aus, deshalb baut Tesla über vorläufige Teilzulassungen. Die Brandenburger Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte angekündigt, es solle keine Sonderbehandlung für Tesla geben. Umweltschützer und Anwohner befürchten negative Folgen unter anderem für die Wasserversorgung der Region.

Mit Blick auf die Kritik zeigte die Kanzlerin Verständnis. "Protest und Einspruch gehören zum Wesen der Demokratie", sagte Merkel. "Wer glaubte, die Vororte Berlins seien ideal zum Wohnen, weil sich dort sicher nie Industrie ansiedeln würde, fragt sich jetzt natürlich, was das für ihn bedeutet." Sie betonte: "Dass es Proteste gibt, gehört dazu, und die Einsprüche werden bearbeitet. Insgesamt aber sehe ich eine große Zustimmung." Seit Mittwoch vergangener Woche debattieren Kritiker, die Einwände beim Land eingereicht hatten, bei einer Anhörung in Erkner mit dem Landesumweltamt über ihre Bedenken.

BERLIN/GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

