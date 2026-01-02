DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,13 +7,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.283 +1,5%Euro1,1682 -0,3%Öl60,50 -0,5%Gold4.409 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela - Ölaktien Schlumberger, Exxon & Co. im Fokus Machtbeben in Südamerika: Trump drängt Maduro ab und übernimmt Regie in Venezuela - Ölaktien Schlumberger, Exxon & Co. im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grünen-Chefin Brantner: USA betreiben 'Imperialismus in Reinform'

05.01.26 05:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf Venezuela hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner der US-Regierung um Präsident Donald Trump "Imperialismus in Reinform" vorgeworfen. Zwar sei der festgenommene Staatschef Nicolás Maduro "unbestreitbar ein Tyrann", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". "Doch ein Land militärisch zu bedrohen, ohne jede völkerrechtliche Legitimation, und dabei unverhohlen zu erklären, man habe es auf dessen Ölressourcen abgesehen - das ist Imperialismus in Reinform."

Wer­bung

Nach dem Angriff auf Venezuela hatte Trump bei einer Pressekonferenz erklärt, dass große US-Ölkonzerne Milliarden Dollar investieren sollten, um die nach seinen Worten "schwer beschädigte" venezolanische Öl-Infrastruktur zu modernisieren. Von den Einnahmen sollen aus seiner Sicht die Wirtschaft des südamerikanischen Landes und auch die USA profitieren.

Droht "Zeitalter der Großmachtpolitik"?

Brantner warnte, dass die Welt vor einem "neuen Zeitalter der Großmachtpolitik stehen" könnte, in dem souveräne Länder zu "bloßen Interessengebieten der Mächtigen" würden. Das Verhalten der USA könne daher auch Folgen für andere Nationen haben. "Trumps Worte über Grönland müssen europaweit als Alarmzeichen begriffen werden", sagte sie. Trump hatte seit seinem Amtsantritt immer wieder mit Hinweis auf die nationale Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet und diese auch nach dem Angriff auf Venezuela in einem Interview wiederholt.

Auch Europa müsse auf Drohungen der US-Regierung reagieren und "endlich Stärke zeigen", forderte die Grünen-Politikerin. "Wer sich klein macht vor Trump, der wird überrollt. Wer stark auftritt, wird respektiert." Das gelte besonders für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der aus ihrer Sicht derzeit versuche, eine Konfrontation wegen Venezuela zu vermeiden. "Die Erfahrung lehrt jedoch: Trump reagiert ausschließlich auf Entschlossenheit."/nkl/DP/zb