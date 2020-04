RWE-Aktie klettert: RWE nimmt Windpark nahe Stettin in Betrieb

Nahe Stettin ist der Onshore-Windpark Nawrocko mit rund sieben Megawatt Leistung ans Netz gegangen, wie das DAX -Unternehmen mitteilte. Die Anlage, die vor einem Jahr begonnen und im April zugelassen wurde, soll rund 15.000 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Der Park ist Teil einer größeren Gruppe von Anlagen, darunter Wysoka I and II. Insgesamt erhöht RWE seine polnische Kapazität für Windkraft an Land damit auf rund ein Dutzend Anlagen und 380 Megawatt.

"Polen ist ein attraktiver Markt für die Erweiterung unseres Geschäfts", sagt RWE-Erneuerbaren-Chefin Anja-Isabel Dotzenrath. "Wir wollen das Wachstum der Windkraft in Polen, einem unserer Kernmärkte in Europa, unterstützen." Investiert werden soll sowohl an Land wie auch an See. RWE will bis 2022 netto 5 Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren investieren.

Die RWE-Aktie steigt gegen den Trend ins Plus und kletterte zwischenzeitlich sogar an die DAX-Spitze. Via XETRA steht der Kurs derzeit 1,74 Prozent höher bei 25,19 Euro.

