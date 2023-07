Drägerwerk-Aktie: Drägerwerk vermeldet Umsatzsprung mit Gewinnen

Gute Nachrichten

Wegen entspannter Lieferketten hat der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt.

Darüber hinaus kehrte das Unternehmen beim operativen Ergebnis in die Gewinnzone zurück. Für einen Aufwärtstrend an der Börse reichten die Nachrichten vom Freitagabend allerdings nicht. Am Montag büßte die Vorzugsaktien rund 0,4 Prozent ein.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty bezeichnete das Zahlenwerk als solide, räumte der Aktie aber nach wie vor wenig Spielraum nach oben ein. Das operative Ergebnis sei hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.

Im zweiten Quartal kletterte der währungsbereinigte Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 771 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrieb Drägerwerk wieder schwarze Zahlen: Für das zweite Quartal summierte sich der Betriebsgewinn auf etwa 19 Millionen Euro nach einem operativen Verlust von 76,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Drägerwerk bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr.

Im Geschäft mit Medizintechnik wies Drägerwerk im ersten Halbjahr einen operativen Fehlbetrag von drei Millionen Euro aus nach einem Verlust von rund 80 Millionen ein Jahr zuvor. Mit Sicherheitstechnik ergab sich nach einem operativen Verlust von rund 31 Millionen wieder ein Gewinn von rund 50 Millionen Euro.

Neben entspannteren Lieferketten profitierte Drägerwerk davon, dass der Konzern für seine Produkte mehr verlangen konnte. Auch die starke Nachfrage nach Beatmungsgeräten aus China Anfang des Jahres kam ihm zugute. Der Markt ist laut Unternehmensangaben der drittgrößte für Drägerwerk, für einige Anwendungen sogar der größte. Im zweiten Quartal lag der Auftragseingang mit 793 Millionen Euro allerdings rund ein Prozent niedriger als noch ein Jahr zuvor.

Die vollständigen Ergebnisse will das Management am 27. Juli vorstellen.

Zahlen lassen Anleger kalt

Die Aktien von Drägerwerk verlieren am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent auf 45,45 Euro.

Im bisherigen Jahresverlauf verbuchten Drägerwerk-Anteile ein Kursplus von knapp 10 Prozent und stehen damit etwas schlechter da als der SDAX mit plus 14 Prozent.

Ein Händler monierte in einer ersten Reaktion, dass ihm die Rentabilitätszahlen des Unternehmens immer noch nicht gefielen. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty bezeichnete das Zahlenwerk als solide, räumte der Aktie aber nach wie vor wenig Spielraum nach oben ein.

Hauck Aufhäuser IB belässt Drägerwerk auf 'Buy' - Ziel 65 Euro

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägewerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Eckdaten zum zweiten Quartal erfüllten in etwa seine Erwartungen an den Hersteller von Gesundheits- und Sicherheitstechnik, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit kristallisiere sich das Aufwärtspotenzial für die Jahresziele weiter heraus. Dafür spreche auch die Saisonalität.

LÜBECK (dpa-AFX)/ HAMBURG (dpa-AFX Broker)