FMC-Aktie trotzdem schwach: FMC grenzt nach 2. Quartal Prognosespanne für Gesamtjahr 2023 auf das obere Ende ein

MDAX-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St gekostet

Ausblick: Fresenius Medical Care (FMC) St gewährt Anlegern Blick in die Bücher

FMC-Aktie in Grün: Fresenius Medical Care findet neuen Finanzchef

Fresenius Medical Care-Aktie springt an: Goldman nimmt FMC mit 'Buy' in Bewertung auf

Fresenius Medical Care-Aktie höher: FMC-Aktionäre beschließen Umwandlung in Aktiengesellschaft

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Mit UBS in Anlage- und Hebelprodukte auf Fresenius investieren

Fresenius-Aktie dennoch in Rot: Fresenius macht im 2. Quartal mehr Umsatz - Kabi und Helios mit guter Entwicklung

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Siemens eingefahren

Heute im Fokus

Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn - "Zweites Halbjahr wird herausfordernd". Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit. AUTO1 verzeichnet Absatzrückgang in Q2 - weniger operativer Verlust im Jahr. HUGO BOSS hebt Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Klöckner macht im zweiten Quartal deutlich weniger Umsatz und Gewinn.